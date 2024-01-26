FABRİKADA ÇIKAN YANGIN KİMYASAL MADDELERE SIÇRAMADAN SÖNDÜRÜLDÜ

KOCAELİ´ninÇayırova ilçesinde bir boya fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin kısa sürede müdahalesi ile alevler yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddelerin bulunduğu ana binaya sıçramadan söndürüldü.

Yangın, gece saat 22.30 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi, Turgut Özal Caddesi üzerindeki bir boya fabrikasında çıktı. Fabrikanın bacasında başlayan yangını fark eden işçilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Bacadan başlayan yangın, kısa sürede bölgeleye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kontrol altına alınarak, alevler yanıcı ve parlayıcı kimyasal maddelerin bulunduğu ana binaya sıçramadan söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangının başladığı baca bölümünde inceleme yaptı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.