Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kocaeli Haberleri Haberleri

        Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Beşiktaş ne kadar güçlü olursa olsun, bu maçı kazanmak ve puanlar almak için sahaya çıkacağız" dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2026 - 18:51 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kocaelispor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

        Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, "Beşiktaş ne kadar güçlü olursa olsun, bu maçı kazanmak ve puanlar almak için sahaya çıkacağız" dedi.


        Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında 28 Şubat Cumartesi günü sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Kocaelispor, hazırlıklarını Körfez Brunga Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla sürdürürken, idman öncesi basın mensuplarına açıklama yapan teknik direktör Selçuk İnan, siyah-beyazlıların son dönemde formda ve oyuncularının da çok iştahlı olduğunu söyledi.

        Beşiktaş'ın istekli oyununun, bireysel performanslara da yansıdığını aktaran İnan, "Çok formda bir takıma karşı kendi sahamızda oynayacağız. Bizim gibi takımların bütün sezon boyunca bu kadar yüksek tempoda oynaması kolay değil. Ama oyuncularımız bugüne kadar bunu sahaya yansıttı. Bence Beşiktaş maçı da bizim için bu maçlardan biri olmalı. Daha önce iç sahada oynadığımız maçlar gibi istemeliyiz. Beşiktaş ne kadar güçlü olursa olsun, bu maçı kazanmak ve puanlar almak için sahaya çıkacağız." diye konuştu.

        İnan, takımdaki sakat ve cezalı oyunculara da değinerek bazı futbolcuların fiziksel sorunlar yaşadığını ancak sahaya çıkacak oyuncuların performansına odaklandıklarını dile getirdi.

        Kadro tercihlerini birçok parametreye göre yaptıklarını anlatan İnan, "Ben rakibe göre hazırlanıyorum ve elimdeki oyuncuların en iyilerini sahaya sürmeye çalışıyorum. Bazen elimizde olmayan nedenlerden dolayı değişiklik yaptığımız oluyor." ifadelerini kullandı.

        İnan, ligdeki puan durumuna bağlı olarak konfor alanı içerisinde olmadıklarını düşündüğünü kaydederek, "Biz artık neredeyse ligde kalmayı garantiledik, üstede çıkamayacak bir takım halindeyiz' gibi söylemler çok sevmediğim şeyler. Çünkü çok önemli maçlara çıkıyoruz. Maddi ve manevi açıdan maç kazanmak çok değerli. Oyuncularımda şuana kadar benim gibi olmaya çalıştılar." şeklinde konuştu.




        - Balogh: "Kupa maçında nasıl oynadıysak yine öyle oynayacağız"

        Kocaelispor'un genç savunma oyuncusu Botond Balogh ise takımda iyi performans gösterenlerin ilk 11'de şans bulduğunu kaydetti.

        Beşiktaş'ın güçlü bir rakip olduğuna değinen Balogh, "Dün Göztepe'ye karşı 4-0'lık galibiyet aldılar. Biz aynı yaklaşım ve mantaliteyle devam edeceğiz. Beşiktaş'a karşı kupa maçında nasıl oynadıysak yine öyle oynayacağız." dedi.

        Sakatlığı bulunan Jovanovic ve Mahamadou Susoho antrenmanda yer almadı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Erdoğan: Dünyada Türkiye rüzgarı esiyor
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        Türk iş insanı Özbekistan'da öldürüldü!
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        AB'den yeni hazırlık: Schengen vizeleri 5 yılı aşabilir
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        23 Şubat 2026: Bugün ne oldu?
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Topun çarptığı martının akıbeti belli oldu
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        Çağrı Hakan Balta Fenerbahçe yolunda!
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        'Made in Europe' planı tekrar ertelendi
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Savcı, hakimi vurmuştu! Saldırı sonrası görüntüler ortaya çıktı!
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Ramazan Günlüğü 5. Bölüm
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Çinli iş insanı İstanbul'da öldürüldü! Şüpheliler Çin'de yakalandı!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Emirhan Topçu'dan kötü haber!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Fenerbahçe'nin konuğu Kasımpaşa!
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        Emekliye yüzde 31 zam formülü
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        İstanbul için susuzluk tehlikesi geçti mi?
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        Kırmızı halıda bir araya geldiler
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        "El Mencho" hakkında neler biliniyordu?
        BES robotları enflasyonu yendi
        BES robotları enflasyonu yendi
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        Sindirimi kolaylaştıran doğal çözümler
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        "3 yıldır taciz ediliyorum"
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları
        İşte 23 Şubat - 1 Mart haftalık burç yorumları

        Benzer Haberler

        Selçuk İnan: "Maç kazanmak dünyanın en güzel şeyi" Kocaelispor Teknik Direk...
        Selçuk İnan: "Maç kazanmak dünyanın en güzel şeyi" Kocaelispor Teknik Direk...
        7 yılda tarıma 1 milyar 455 milyon liralık destek sağlandı
        7 yılda tarıma 1 milyar 455 milyon liralık destek sağlandı
        Çayırova'da 7 ayda 36 ton geri dönüştürülebilir malzeme toplandı
        Çayırova'da 7 ayda 36 ton geri dönüştürülebilir malzeme toplandı
        Hastane bahçelerinde budama ve bakım çalışması yapılıyor
        Hastane bahçelerinde budama ve bakım çalışması yapılıyor
        Başiskele'de dayanışma mağazası hizmete açıldı
        Başiskele'de dayanışma mağazası hizmete açıldı
        Kocaeli'de son bir haftada uyuşturucu operasyonu: 123 şüpheliye işlem
        Kocaeli'de son bir haftada uyuşturucu operasyonu: 123 şüpheliye işlem