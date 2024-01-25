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        Haberler Gündem Güncel Yamaçtan kopan kaya kazaya sebep oldu! Baba öldü, kız yaralı

        Yamaçtan kopan kaya kazaya sebep oldu! Baba öldü, kız yaralı

        Trabzon'un Of ilçesinde seyir halindeyken yamaçtan kopan kaya parçasının üzerine düştüğü kamyonet, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü 48 yaşındaki Muhammet Altuncu hayatını kaybetti, 17 yaşındaki kızı Alanur Altuncu yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 23:40 Güncelleme: 26.01.2024 - 00:13
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        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
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        Trabzon'da yamaçtan düşen kaya bir kişinin ölümüne bir kişinin de yaralanmasına neden oldu. Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Bölümlü Mahallesi´nde meydana geldi.

        İlçe merkezine giden Muhammet Altuncu idaresindeki kamyonetin üzerine yamaçtan koparak, yuvarlanan kaya parçası düştü. Kayanın çarpmasıyla sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, yoldan çıkıp şarampole yuvarlandı.

        17 YAŞINDAKİ GENÇ KIZ AĞIR YARALANDI

        Kazada, sürücü ile yanındaki kızı Alanur Altuncu, ağır yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerce kamyonetten çıkarılan yaralı baba-kız, ambulanslarla Of Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan sürücü, tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Yoğun bakım servisinde tedavisi süren Alanur Altuncu'nun sağlık durumunun ağır olduğu belirtildi. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

        *Haberin görseli DHA tarafından servis edilmiştir.

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