DONACAĞIZ! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı geldi - Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

DONACAĞIZ! Son dakika hava durumu: Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı geldi - Ankara, İzmir ve İstanbul hava durumu bugün nasıl?

Meteoroloji'den yağmur ve kar yağışı uyarısı Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre; Marmara, Akdeniz'in doğusu ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi yağmurlu, Ege'nin iç kesimleri, İç Anadolu, Batı ve Orta Karadeniz karla karışık yağmurlu ve Doğu Anadolu Bölgesi kar yağışlı olacak. Yağışların; Batı Karadeniz, Hatay ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli sağanak, Doğu Anadolu'nun güneyinde de yoğun kar yağışı bekleniyor. İç ve doğu bölgeler için buzlanma ve don uyarısı yapıldı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü olarak yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Afyonkarahisar, Kütahya ve Isparta çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı kesimlerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması beklenen yağışların; Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis ile birlikte iç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

REKLAM İstanbul Yağmurlu 9° Ankara Yağmurlu 5° İzmir Kısmen Güneşli 14° Antalya Güneşli 15° Trabzon Bulutlu 9° Bursa Yağmurlu 5° Adana Yağmurlu 11° Diyarbakır Karla karışık yağmurlu 5° Gaziantep Yağmurlu 2° Ağrı Yağmurlu 1° Hava sıcaklığının güney ve batı kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeybatı, doğu kesimlerde güney ve güneydoğu yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI Yağışların, Bolu, Kastamonu, Karabük çevreleri, Zonguldak, Bartın, Düzce illerinin yüksek kesimleri, Sakarya'nın güney ve doğusunun yüksekleri, Güneydoğu Anadolu bölge geneli, Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusu, Hatay, Elazığ, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevreleri, Adana'nın kıyı, Van'ın güney kesimleri, Erzincan'ın, Tunceli'nin ve Malatya'nın doğu ilçelerinde kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.