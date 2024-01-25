Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        Ankara
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem İstanbul Sarıyerde, çöpte bulunan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırıldı

        Sarıyerde, çöpte bulunan yeni doğmuş bebek hastaneye kaldırıldı

        İstanbul'un Boğaziçi'ndeki ilçesi Sarıyer'de çok dramatik bir olay yaşandı. Bir vatandaş Reşitpaşa Mahallesi'ndeki Kıbrıs Caddesi'nde, bçöplerin içinde yeni doğmuş bebeği farketti. Durumu bildirmesi üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri canlı olduğunu belirlediği bebeği, Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi​​​​​​​ne kaldırdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 23:08 Güncelleme: 25.01.2024 - 23:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Sarıyer'de çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bebek bulundu. Bebek, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

        Olay, Reşitpaşa Mahallesi Kıbrıs Caddesi'nde saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir vatandaş çöpünü bırakacağı sırada, yerdeki çöp poşetlerinin arasında yeni doğmuş bir bebek gördü. Vatandaşın haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        TEDAVİ ALTINA ALINDI

        REKLAM

        Sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı müdahalenin ardından bebek, ambulansla Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

        Çöp poşetlerinin konulduğu alanda inceleme yapan polis, bebeği bırakan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışmalara başladı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #sarıyer
        #haberler
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Sacha Boey gelişme!
        Sacha Boey gelişme!
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Önce gol, sonra penaltı!
        Önce gol, sonra penaltı!
        Sahte doktor yakalandı
        Sahte doktor yakalandı
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Murat Kurum'dan İstanbul için 10 başlıkta projeler
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi