Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Teknoloji
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        İnternet
        Sosyal Medya
        Mobil
        Bilişim
        Cihaz
        Oyun
        Uygulama
        BIST 100 8.169,89 %0,98
        DOLAR 30,3097 %0,12
        EURO 32,9355 %0,12
        ALTIN 1.968,92 %0,23
        FAİZ 43,42 %1,28
        GÜMÜŞ GRAM 22,34 %0,22
        BITCOIN 39.926,00 %0,05
        GBP/TRY 38,5648 %0,05
        EUR/USD 1,0846 %0,06
        BRENT 82,43 %2,99
        ÇEYREK ALTIN 3.219,35 %0,23
        Haberler Ekonomi Teknoloji Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı - Teknoloji Haberleri

        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı

        ABD'li teknoloji devi Apple, Avrupa Birliğindeki (AB) kullanıcıların ödeme hizmetleri ile uygulama indirme işlemlerinin "App Store" dışında da gerçekleştirilebilmesine yönelik değişikliğe gitti

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.01.2024 - 01:16 Güncelleme: 26.01.2024 - 01:16
        ABONE OL
        ABONE OL
        Apple, iOS, Safari ve App Store'da bazı değişiklikler yaptı
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Apple'dan yapılan açıklamada, AB'de "Dijital Pazarlar Yasası"na uyum sağlamak amacıyla iOS, Safari ve App Store'da bazı değişikliklere gidildiği duyuruldu.

        Değişiklikler arasında 600'den fazla yeni uygulama programlama ara yüzü, genişletilmiş uygulama analitiği, alternatif arama motorlarına yönelik işlevsellik ile uygulama ödemelerini işleme ve iOS işletim sistemi uygulamalarının dağıtımına yönelik seçenekler yer aldığı aktarılan açıklamada, Apple'ın riskleri azaltan ancak ortadan kaldırmayan yeni koruma önlemleri de getirdiği ifade edildi.

        TEHDİTLERE YENİ YOLLAR AÇABİLİR

        Açıklamada, ödemeleri işleme ve iOS'ta uygulama indirmeye yönelik getirilen yeni seçeneklerin, kötü amaçlı yazılım, sahtekarlık ve dolandırıcılık, yasa dışı ve zararlı içerik ile diğer gizlilik ve güvenlik tehditlerine yeni yollar açabileceği kaydedildi.

        REKLAM

        Bu nedenle Apple'ın riskleri azaltmak ve AB'deki kullanıcılara mümkün olan en iyi, en güvenli deneyimi sunmak amacıyla koruma önlemleri sunduğu belirtilen açıklamada, söz konusu önlemler uygulansa da birçok riskin varlığını sürdürdüğü vurgulandı.

        MARTTAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK

        Açıklamada, yeni özelliklerin bugün test edilmeye başlanabileceği belirtilerek, mart 2024'ten itibaren de 27 AB ülkesindeki kullanıcılara sunulacağı bildirildi.

        Apple'ın, AB'deki geliştirici uygulamalarına yönelik yeni iş şartlarına işaret edilen açıklamada, geliştiricilerin bunları kabul etmeyi veya Apple'ın mevcut şartlarına bağlı kalmayı tercih edebileceği belirtildi.

        Açıklamada, geliştiricilerin uygulama ve ödeme işlemlerinde yeni seçenekleri kullanabilmesi için AB uygulamalarına yönelik iş şartlarını kabul etmesi gerektiği bildirildi.

        AB'deki uygulamalara yönelik yeni iş şartlarının, "Dijital Pazarlar Yasası"nın koşullarını desteklemek için de gerekli olduğunun altı çizilerek, buna yeni bir ücret yapısının da dahil olduğu aktarıldı.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını onayladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan İsveç kararını onayladı
        4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
        4 katlı binada yangın: 1 ölü, 8 yaralı
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Buruk'tan Sacha Boey açıklaması!
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        Çöpte yeni doğmuş bebek bulundu
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Kerem yıldızlaştı, Aslan kazandı!
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        Yamaçtan kopan kaya ölüm getirdi
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        "Atan Kerem tutan Muslera"
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Yeşilçam'ın 'kötü adamı'ndan kötü haber
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Çalışma hayatına dair düzenlemeler TBMM'de kabul edildi
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Ebrar siteleri sanığından savunma
        Sacha Boey gelişme!
        Sacha Boey gelişme!
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Yılın ilk MGK toplantısı sona erdi
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Hamas'tan İsrail'e teklif
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        Meclis'te SSK ve Bağkur emekli maaşlarındaki artış kabul edildi
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        X hastalığı nedir? Belirtileri var mı?
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        Uluslararası Uzay İstasyonu’nda yemek keyfi!
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        3'üncü ceset ihtimali! Türkiye Antalya'daki dehşeti konuşuyor
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Avrupa maçları artık şifresiz!
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?