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Caner Aktan'ın haberine göre olay 12 Kasım'da Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde meydana geldi. Sema ve Yusuf Baştaş çiftinin evi iddialara göre, köpek beslemelerinden rahatsız olan komşuları E.E. tarafından kurşunlandı.
Baştaş çifti şikâyetçi olmak üzere karakola gitti. Yusuf Baştaş, karakolda ifade verdiği sırada aniden fenalaşarak Kandıra M. Kazım Dinç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Baştaş kurtarılamadı. E.E. ise gözaltına alındıktan sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
"8 KÖPEĞİMİZİ ZEHİRLEDİLER"
Sema Baştaş, "Sokağa atılan küçük yavru köpekler kapımıza gelince onları doyurmaya başladık. Yan komşumuz 'köpekleri buraya alıştırmayın' diye bağırdı. Biz de hepsine kulübe yaptık ve zincire bağladık. Zabıtaya kayıtlarını yaptırdık ve bu hayvanları sahiplendik. Son 1 yılda 8 köpeğimizi zehirlediler. Diğer komşular bu durumu bildikleri halde şahitlik yapmadılar. Köpek besliyoruz diye arabamızın lastiklerini kestiler" diye konuştu.
"EVİMİZE 2 EL ATEŞ ETTİ"
"12 Kasım gecesi saat 02.00 sıralarında evimizin önüne bir araba yaklaştı" diyen Baştaş "E.E. tüfeği cama doğrulttu ve 2 el ateş açtı. Ertesi gün şikayetçi olmak için karakola gittik. Eşim ifade verirken fenalaştı. Son sözü 'Ben de elime silah alıp onların evinin camlarını mı kırayım?' oldu. Bir saat sonra 'başınız sağ olsun' dediler. Tek suçumuz hayvan sevmekti. Mahkeme devam ediyor ancak eşim geri gelmeyecek. Eşimin ölümüne neden oldular" ifadelerini kullandı.
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