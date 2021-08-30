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Haberler Gündem 3. Sayfa Konuşmaya çağırdı, 8 kurşun sıktı
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Konuşmak için parka çağırdı, 8 kurşun sıktı

İzmir Buca'da, husumetlisi olduğu ileri sürülen bir kadın ve bir erkek tarafından konuşmak için parka çağırılan Anıl Bahri Kocaman, çıkan tartışmada 8 kurşunla vuruldu. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, ağır yaralanan Kocaman kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı

Konuşmaya çağırdı, 8 kurşun sıktı
Konuşmaya çağırdı, 8 kurşun sıktı
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İHA

İzmir’in Buca ilçesinde, husumetlisi olduğu ileri sürülen bir kadın ve bir erkek tarafından konuşmak için parka çağırılan Anıl Bahri Kocaman (21), tartışma sonrası husumetlisi tarafından 8 kurşunla öldürüldü.

Olay, akşam saat 17.00 sıralarında Fırat Mahallesi Fırat Kaçkar Parkı’nda meydana geldi. İddiaya göre, Anıl Bahri Kocaman, yaşadığı evin yakınına gelen ve kimlikleri tespit edilemeyen bir kadın ve bir erkek tarafından konuşmak için yakınlarda bulunan parka çağırıldı.

Kocaman, burada çıkan tartışmanın ardından husumetlisi tarafından tabancayla vuruldu. Vücuduna isabet eden 8 kurşunla kanlar içerisinde kalan Kocaman yere yığılırken, şüpheliler olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, ambulansla Buca Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'ne kaldırılan Kocaman, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Kocaman'ın cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polis, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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