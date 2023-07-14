Konut satışlarında sert düşüş
TÜİK haziran ayı konut satış rakamlarını açıkladı. Buna göre Türkiye genelinde konut satışları Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 44.4 azalarak 83 bin 636 oldu. Bu, Temmuz 2021'den bu yana kaydedilen en sert yıllık düşüş oldu. Konut satışlarında İstanbul 13 bin 578 konut satışı ve yüzde 16,2 ile en yüksek paya sahip oldu. İstanbul'u 7 bin 325 konut satışı ve yüzde 8.8 pay ile Ankara, 4 bin 503 konut satışı ve yüzde 5.4 pay ile Antalya izledi. Konut satış sayısının en az olduğu iller sırasıyla 17 konut ile Ardahan, 29 konut ile Hakkari, 44 konut ile Tunceli oldu.
Can Baytak
cbaytak@cyh.com.tr
Giriş: 14.07.2023 - 14:36