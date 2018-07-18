Olay, saat 17.15 sıralarında merkez Karatay ilçesi İstiklal Mahallesi Bezmi Alem Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cadde üzerinde bir kişinin hareketsiz olarak yattığını gören vatandaşlar durumu polise bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İHA'nın haberine göre, olay yerine gelen sağlık ekipleri incelemelerin ardından henüz ismi öğrenilemeyen 30 yaş aralığındaki şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri hayatını kaybeden şahsın etrafına çadır çekerek şahıs üzerinde incelemelerde bulundu. Öte yandan hayatını kaybeden şahsın yanında bulunan şırınga ve iğne dikkat çekti. Şahsın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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