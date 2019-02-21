Konya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında Konya merkezli 13 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yapılan operasyon da aralarında 3 muvazzaf albayın da bulunduğu 11 kişi yakalandı.

Habertürk'ten Zafer Samancı'nın haberine göre, Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında daha önceden gözaltına alınan ve itirafçı olan şahısların verdiği bilgiler doğrultusundan Konya KOM şubesi harekete geçti. İtirafçılardan alınan bilgiler ve toplanan veriler sonucu Konya Cumhuriyet Başsavcılığı talimatı ile aralarında 3 muvazzaf Albay ile 3 Yüzbaşı, 4 Üsteğmen,2 Teğmen 13 Astsubay, 11 ihraç edilen 12 Subay 13 Astsubay i olmak üzere 25 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Haklarında yakalama kararı çıkan 25 kişi için Konya merkezli 13 il ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde önceden belirlenen adreslere sabaha karşı eşzamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlar kapsamında 11 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan yakalanan ve halen aranan şahısların FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütünün Türk Silahlı Kuvvetlerinde sabit (kontörlü, büfe, ankesör) hattan askeri personelin sözde mahrem hizmetler abisi ve imamı tarafından defalarca aranmalarının tespit edildiği öğrenildi.

Yakalanan 11 kişinin geçirildikleri sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere şüpheli yakalanarak, Konya İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne götürüldüğü ve diğer şahısların yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.