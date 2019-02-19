Büyük FETÖ operasyonu başladı! İşte ankesörlü hat soruşturmasının detayları

Habertürk Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın ve Habertürk Muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar sırasında elde ettiği deliller ve gizli tanık beyanlarından sivil mahrem imamların askeriye içindeki örgüt mensupları ile irtibatını sabit hatlar üzerinden yürüttüğünü tespit etti. İmamlar, sorumlu oldukları askerlerle bu yöntemle görüşüyordu. Askeri personelin tayini çıkması durumunda yeni görev yerinden sorumlu mahrem imama devredildiği ortaya çıktı. Askeri personel hiçbir şekilde boş bırakılmıyordu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Askeri yapılanmada Bylock gibi deşifre edilen sistemler pek kullanmıyordu. Bu bilgiler üzerine başsavcılık, 28 Şubat 2018’de ankesörlü telefon soruşturmasına başladı.



ÇALIŞMA 1 YILDIR DEVAM EDİYOR

Terör Suçları Müdürlüğü her ilde var olan büfe, cafe ve ankesörlü hatları incelemeye aldı. Yetkili Sulh Ceza Hakimliklerden bu yönde karar alındı. Çalışma tam bir yıl sürdü. Tespit edilen hatlar oluşturulan veri hat havuzuna gönderildi. İncelemeler tespit edilen telefonlar üzerine yoğunlaştırıldı. Ardaşık arama yapıldığı tespit edilen telefonların geriye dönük HTS kayıtları çıkarıldı.



BİNLERCE TELEFON İNCELENDİ

Binlerce telefon kaydı incelendi. Bu hatlardan FETÖ ile ilgisi olmayan vatandaşlar da arama yapıyordu. Hata yapılmaması için incelemeler gözden geçirildi. Şüpheli bulunan ardışık arama özelliği gösteren görüşmeler tespit edildi.

Bu soruşturmayla ilk kez Türkiye genelinde bir tespit yapılmış oldu. Tüm Türkiye'de bu yöntemin kullanıldığı 3 bin 387 sabit hat tespit edildi. Bu hatlardan mahrem imamlar kendi kontrolünde olan askerleri aramıştı. Bu sabit hatların 662'si İstanbul'daki yapılanma tarafından kullanıldığı belirlendi.Yapılan son çalışmalar 4 Şubat 2019'da başsavcılığa bildirildi. Başsavcılık büyük önem taşıyan bu bilgi ve tespitleri Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü ile paylaştı. Tespit edilen sabit hatlar il il görevli savcılıklara ve emniyet müdürlüklerine bildirildi.Süreç içerisinde HTS kayıtlarının içerikleri belirlendi. Kimlerin arama yaptığı kimlerin arandığı tespit edildi. Arama yapılan hatlar sorgulanabilir hale geldi. Ardışık aramalar net olarak belirlendi. İstanbul'da tespit edilen 662 sabit hattan mahrem imamlar tarafından yaklaşık 3 bin 500 askeri personelin arandığı belirlendi. Bu personel muvazzaf subay, astsubay, uzman çavuş, ve darbe teşebbüsü sonrası askeri okullardan ilişiği kesilen askeri öğrencilerden oluştuğu belirlendi. Soruşturma ile ilgili olarak inceleme ve değerlendirmeler devam ediyor. 81 il ayrı ayrı çalışmaları sürdürüyor.