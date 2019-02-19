Büyük FETÖ operasyonu başladı! İşte ankesörlü hat soruşturmasının detayları

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Habertürk Haber Merkezi Müdürü Zülfikar Ali Aydın ve Habertürk Muhabiri Serdar Kulaksız’ın haberine göre; İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı FETÖ/PDY Silahlı terör örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmalar sırasında elde ettiği deliller ve gizli tanık beyanlarından sivil mahrem imamların askeriye içindeki örgüt mensupları ile irtibatını sabit hatlar üzerinden yürüttüğünü tespit etti. İmamlar, sorumlu oldukları askerlerle bu yöntemle görüşüyordu. Askeri personelin tayini çıkması durumunda yeni görev yerinden sorumlu mahrem imama devredildiği ortaya çıktı. Askeri personel hiçbir şekilde boş bırakılmıyordu.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Askeri yapılanmada Bylock gibi deşifre edilen sistemler pek kullanmıyordu. Bu bilgiler üzerine başsavcılık, 28 Şubat 2018’de ankesörlü telefon soruşturmasına başladı.
ÇALIŞMA 1 YILDIR DEVAM EDİYOR
Terör Suçları Müdürlüğü her ilde var olan büfe, cafe ve ankesörlü hatları incelemeye aldı. Yetkili Sulh Ceza Hakimliklerden bu yönde karar alındı. Çalışma tam bir yıl sürdü. Tespit edilen hatlar oluşturulan veri hat havuzuna gönderildi. İncelemeler tespit edilen telefonlar üzerine yoğunlaştırıldı. Ardaşık arama yapıldığı tespit edilen telefonların geriye dönük HTS kayıtları çıkarıldı.
BİNLERCE TELEFON İNCELENDİ
Binlerce telefon kaydı incelendi. Bu hatlardan FETÖ ile ilgisi olmayan vatandaşlar da arama yapıyordu. Hata yapılmaması için incelemeler gözden geçirildi. Şüpheli bulunan ardışık arama özelliği gösteren görüşmeler tespit edildi.
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