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        Beyşehir'den kısa kısa

        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki okulda Gazze için kermes etkinliği düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 13:52 Güncelleme: 14.12.2023 - 14:10
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        Beyşehir'den kısa kısa
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        Konya'nın Beyşehir ilçesindeki okulda Gazze için kermes etkinliği düzenlendi.

        TOKİ İlkokulu öğrencileri ile velilerin desteğiyle gerçekleştirilen kermeste, satışa sunulan ürünlerden elde edilen gelir, Filistinliler'e gönderilmek üzere Türkiye Diyanet Vakfı Beyşehir Şubesine teslim edildi.

        İlçe Müftüsü Veysel Kükrek, yaptığı açıklamada, geliri Gazze'ye gönderilmek üzere güzel bir dayanışma örneği ortaya koyan ve kermes düzenleyen ilkokul öğrencileri, aileleri ve öğretmenlerine teşekkür etti.

        - Beyşehir'de okullarda denetim yapıldı

        Beyşehir ilçesindeki eğitim kurumlarındaki kantin, kafeterya, büfe, çay ocağı ve yemekhane gibi gıda işletmelerine yönelik denetim gerçekleştirildi.

        İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması ve güvenilir gıda arzının sağlanması amacıyla yürütülen denetimlerde görevliler tarafından geleceğin teminatı olan öğrencilerin olası gıda hastalıklarından korunması amacıyla kontrollerin yapıldığı ifade edildi.

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