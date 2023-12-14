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        Mevlana Müzesi'nde Şebiarus töreni öncesi turist yoğunluğu yaşanıyor

        TANER AYDIN - Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri nedeniyle Konya'da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 11:09 Güncelleme: 14.12.2023 - 11:09
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        Mevlana Müzesi'nde Şebiarus töreni öncesi turist yoğunluğu yaşanıyor
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        TANER AYDIN - Hz. Mevlana'nın 750. Vuslat Yıldönümü Uluslararası Anma Törenleri nedeniyle Konya'da yerli ve yabancı turist yoğunluğu yaşanıyor.

        Mevlana'nın "Ne olursan ol yine gel" sözüne kulak vererek Konya'ya gelen ziyaretçiler, gündüz Mevlana Müzesi'nin yanı sıra kentin tarihi mekanlarını geziyor, akşamları da Mevlana Kültür Merkezi'nde düzenlenen Sema Ayin-i Şerifi'ni izliyor.

        Törenler boyunca yurt dışından, İran başta olmak üzere Pakistan, Hindistan, Orta Doğu ve Körfez ülkeleri ile Avrupa'dan gelen ziyaretçiler dikkat çekiyor.

        Mevlana Müzesi'ni gezen İngiliz vatandaşı Muhammed Mubin (52), AA muhabirine, Konya'daki törenlere sekiz yıldır geldiğini söyledi.

        Mevlana'yı hayatında ilk kez 4 yaşında duyduğuna değinen Mubin, "Babam Mesnevi hocasıydı. Evimizde Mevlana'yı konuşmak günlük rutinimizdi. Türkiye bizim evimiz gibi, burası barışın kalbi, Konya kalplerin şehri. Buraya her gelişimde çok pozitif izlenimler ile herkese saygı ve sevgi duygularıyla ayrılıyorum. Sıcak ev sahiplikleri ve bu güzel törenler için Türkiye'ye çok teşekkür ediyorum." dedi.

        - Mevlana'nın sevgi, insanlık ve hoşgörü mesajlarından etkilendi

        ABD'den gelen 70 yaşındaki psikolog Peter Pondoifino da kendisini en çok Mevlana'nın sevgi, insanlık ve hoşgörü mesajlarının etkilediğini belirterek, "Konya'ya ilk kez geliyorum, burası harika, çok güzel, çok sevdim. Özellikle Mevlana Müzesi'nde bulunmak bana derin bir huzur hissi veriyor." diye konuştu.

        Çin vatandaşı Eric Jiang ise Türkiye'ye ilk kez geldiğini ifade etti.

        Arkadaşından dinlediği Mevlana'dan çok etkilendiğini vurgulayan Eric Jiang, "Onun düşünce dünyasındaki yaşam, hayat ve özellikle ölüm sonrasına bakışı oldukça ilgimi çekti. Bu akşam törenlere giderek semazenleri izleyeceğiz." dedi.

        Almanya'dan gelen Patric Werner de Mevlana'nın mesajlarının kendisini etkilediğini kaydetti.

        - Törenler

        Kentte 7-17 Aralık'ta Sema Ayin-i Şerifi dışında panel, konferans, sergi, konser, tiyatro gösterisi, müzik dinletisi gibi çok sayıda etkinlik düzenleniyor.

        2016 yılından itibaren Birlik, Kardeşlik, Selam, Vefa, İhsan, İrfan ve Dostluk temalarıyla gerçekleştirilen törenlerin bu yılki teması ise "Vuslat Vakti" olarak belirlenirken, törenler boyunca Mevlana Kültür Merkezi'nde yapılan Sema Ayin-i Şeriflerini yaklaşık 40 bin kişinin takip etmesi bekleniyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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