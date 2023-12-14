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        Haberler BBC Dünya ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor

        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor

        Amerika Birleşik Devletleri'nde (ABD) iki kişi, aralarında kelkartal ve kayakartallarının da bulunduğu yaklaşık 3 bin 600 kuşu öldürdükleri için yargılanıyor

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 14.12.2023 - 07:59 Güncelleme: 14.12.2023 - 07:59
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        ABD'de iki kişi kartal türleri de dahil 3 bin 600 kuşu öldürmekle suçlanıyor
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        Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) iki kişi, aralarında kelkartal ve kayakartallarının da bulunduğu yaklaşık 3 bin 600 kuşu öldürdükleri için yargılanıyor.

        Simon Paul ve Travis John Branson’ın, yıllardır kuşları vurdukları, uzuvlarını ve tüylerini de karaborsada sattıkları iddia ediliyor.

        İkili kartal avlanmasını yasaklayan ve kartalların korunmasını düzenleyen yasayı ihlal etmek ve kaçakçılık yapmakla suçlanıyor.

        Paul ve Branson Ocak ayında hakim karşısına çıkacak.

        Çarşamba günü yayımlanan iddianamede iki ismin kuşları Montana eyaletinin batısında ve başka yerlerde öldürdüğü ifade edildi.

        İddianamede Branson’ın gönderdiği bazı mesajlarda övünerek kuşları öldürdüğünü ve kuş tüylerini de ciddi nakit paralar karşılığında sattığını söylediği yer alıyor.

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        Paul ve Branson kuşları çekebilmek için geyik ölüsünü yere sermiş ve kuşların oraya gelmelerini sağlamış.

        Savcılar, iki ismin başka hangi türden kuşları öldürdüğüne dair detay paylaşmadı.

        48 yaşındaki Branson kuzey batıdaki Washington eyaletinde, 42 yaşındaki Paul ise Montana’da Kalispell şehrine yakın doğal bir koruma alanı olan Flathead’de yaşıyor.

        Kelkartal, Amerika Birleşik Devletleri'nin ulusal kuşu ve hem para biriminde hem de ulusal armada yer alıyor.

        ABD Balık ve Yaban Hayat Hizmetleri Dairesi’ne göre, 1963'te sadece 417 kelkartalın var olduğu biliniyordu. Ancak koruma çabaları güçlü bir dönüşüm sağladı ve kuş artık tehlikedeki türler arasında sayılmıyor.

        Kaçakçılık en fazla beş yıl hapis cezasını beraberinde getirirken, Kartal Koruma Yasası'nın ihlalleri bir yıl hapis ve idari para cezaları ile cezalandırılabilir.

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