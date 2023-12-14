Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında maçlar tamamlandı. İşte alınan tüm sonuçlar ve puan durumu
UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında E, F, G ve H Grubu'nda maçlar tamamlandı.
Büyük çekişmeye sahne olan gecede gruplardaki son durum da belli oldu. İşte alınan sonuçlar ve puan durumu...
E GRUBU
Atletico Madrid 2-0 Lazio
Celtic 2-1 Feyenoord
Atletico Madrid - 14
Lazio - 10
Feyenoord - 6
Celtic - 4
E GRUBU
Atletico Madrid - 14
Lazio - 10
Feyenoord - 6
Celtic - 4
F GRUBU
Borussia Dortmund 1-1 PSG
Newcastle United 1-2 Milan
F GRUBU
Dortmund - 11
PSG - 8 P
Milan - 8 P
Newcastle - 5 P
G GRUBU
Kızılyıldız 2-3 Manchester City
RB Leipzig 2-1 Young Boys
G GRUBU
Manchester City - 18
RB Leipzig - 12
Young Boys - 4
Kızılyıldız - 1
H GRUBU
Porto 5-3 Shakhtar Donetsk
Royal Antwerp 3-2 Barcelona