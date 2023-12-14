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        Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında maçlar tamamlandı. İşte alınan tüm sonuçlar ve puan durumu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 01:14 Güncelleme: 14.12.2023 - 01:14
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        1

        UEFA Şampiyonlar Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşamasının 6. ve son haftasında E, F, G ve H Grubu'nda maçlar tamamlandı.

        2

        Büyük çekişmeye sahne olan gecede gruplardaki son durum da belli oldu. İşte alınan sonuçlar ve puan durumu...

        3

        E GRUBU

        Atletico Madrid 2-0 Lazio

        Celtic 2-1 Feyenoord

        Atletico Madrid - 14

        Lazio - 10

        Feyenoord - 6

        Celtic - 4

        4

        E GRUBU

        Atletico Madrid - 14

        Lazio - 10

        Feyenoord - 6

        Celtic - 4

        5

        F GRUBU

        Borussia Dortmund 1-1 PSG

        Newcastle United 1-2 Milan

        6

        F GRUBU

        Dortmund - 11

        PSG - 8 P

        Milan - 8 P

        Newcastle - 5 P

        7

        G GRUBU

        Kızılyıldız 2-3 Manchester City

        RB Leipzig 2-1 Young Boys

        8

        G GRUBU

        Manchester City - 18

        RB Leipzig - 12

        Young Boys - 4

        Kızılyıldız - 1

        9

        H GRUBU

        Porto 5-3 Shakhtar Donetsk

        Royal Antwerp 3-2 Barcelona

        10

        H GRUBU

        Barcelona - 12

        Porto - 12

        Shakhtar Donetsk - 9

        Royal Antwerp - 3

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