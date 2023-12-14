Domuz bağı ile öldürdü! Aynı yöntemle öldürüldü! Vahşetin tekerrüründe karar! İstanbul'da, yalnız yaşayan 65 yaşındaki Aysel Bozkurt'u darp edip parasını aldıktan sonra domuz bağı yöntemiyle boğarak öldürdükleri iddiasıyla yargılanan ikisi yaşı küçük 3 sanıklı davada karar çıktı. Mahkeme, sanık Mehmet Solmaz'ı ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezasına çarptırdı. Yaşı küçük olan K.K. ve E.K'ye ise 30'ar yıl hapis cezası verildi. Öldürülen Aysel Bozkurt, katili Solmaz ile yıllar önce bir başkasını aynı yöntemle öldürdüğü için 13 yıl hapis yatmıştı

İstanbul Beyoğlu'nda, yaşanan olay iddianameye şöyle yansıdı: Aysel Bozkurt'un 4 Haziran 2022'de ikametinde ölmüş olabileceği yönünde polise haber verildi.

2007 YILINDA CİNAYET İŞLEMİŞTİ Öldürülen Bozkurt'un, 2007 yılında cinayet suçundan mahkum olduğu, 21 Temmuz 2020 tarihinde pandemi nedeniyle cezaevinden denetimli serbestliğe nakledildiği iddianamede yer aldı.

TELEFONU KATİL ZANLISINDA ÇIKTI DHA'da yer alan habere göre polis, Aysel Bozkurt'un mahkum olduğu olaydaki şikayetçilerin öldürme olayıyla herhangi bir bağlantılarının olduğuna dair bir delile rastlamadı. Ölü muayene tutanağına göre maktulün yerde yüzüstü vaziyette, ellerinin sırtından, ayaklarının ve boynunun bağlı olduğunun belirlendiği anlatılan iddianamede, şüphe üzerine durdurulan Mehmet Solmaz'ın üzerinde iki telefon ele geçirildiği, yapılan incelemede bu telefonlardan birini maktulün kullanmış olduğu belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ Bunun üzerine gözaltına alınarak ifadesi alınan Mehmet Solmaz, 1 hafta önce maktulün evine birlikte olmak için gittiğini, 2 bin lira verdikleri halde iki erkek tarafından darp edildiklerini, olay günü olan 4 Haziran saat 01.30 sıralarında maktulün evine gidip, maktulü darp ederek iple boğduklarını, maktulün cep telefonunu ve bin 500 lira parasını alıp kaçtıklarını söyledi.

AYRI AYRI AĞIR MÜEBBET HAPİS İSTENDİ İddianamede, sanıklar Mehmet Solmaz ile yanındaki yaşı küçük E.K. ve K.K'nin maktulün evine girdikleri, fikir ve eylem birliği içinde hareket ederek maktulü darp edip parasını aldıkları, Mehmet Solmaz'ın yanında götürdüğü iple maktulü bağladıkları, ağzını bezle kapattıkları, maktulden aldıkları bin 500 lirayı aralarında bölüştükleri anlatıldı. Sanıkların, "Kadına karşı suçun işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme", "Silahla birden fazla kişi tarafından konutta gece vakti yağma" suçlarını işledikleri gerekçesiyle ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 10'ar yıldan 15'er yıla kadar hapisleri talep edildi.

SANIKLAR İÇİN KARAR ÇIKTI Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Solmaz'a, "Kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" ve "Yağma" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve 12 yıl hapis cezası verdi. Mahkeme olay tarihinde 18 yaşından küçük olan E.K. ve K.K.´yi ise "Kadına karşı bir suç işlemek ve işlenmesini kolaylaştırmak amacıyla kasten öldürme" suçundan 22´şer yıl ve "Yağma" suçundan 8´er yıl olmak üzere toplam 30´ar yıl hapis cezasına çarptırdı.

KATİLİYLE BİRLİKTE CİNAYET İŞLEMİŞTİ İHA'da 2022 yılının haziran ayında yer alan haberde; Aysel Bozkurt'un, yaklaşık 15 sene önce birlikte yaşadığı, yıllar sonra kendisini domuz bağı yöntemiyle öldüren Mehmet Solmaz ile bir kişiyi domuz bağıyla öldürdüğü, yakalanarak cezaevine gönderilen Aysel Bozkurt'un 13 yıl cezaevinde kaldığı ve yaklaşık 3.5 yıl önce pandemi nedeniyle tahliye olduğu ayrıntısı yer almıştı. Domuz bağıyla öldürmüştü! Vahşetin tekerrürü! Haberi Görüntüle