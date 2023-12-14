Nursena 25 yaşındaydı... 4 yaşında kızı vardı... Başkent'te vahşet! Ankara'nın Sincan ilçesi, kadın cinayetinin son adresi oldu. Dün akşam saatlerinde eksi kocası 36 yaşındaki Şafak Şahin ile karşılaşan, bir kız çocuğu annesi 25 yaşındaki Nursena Kozan, başından silahla vurularak öldürüldü

Başkent'te olay, akşam saatlerinde Tandoğan Mahallesi´nde meydana geldi. Sokak üzerinde Şafak Şahin (36), eski eşi Nur Sena Kozan (25) ile karşılaştı. İkili arasında bilinmeyen nedenle çıkan tartışma büyürken Şahin, üzerinde bulunan tabancayla eski eşinin başına ateş etti.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI DHA'da yer alan habere göre 4 yaşında bir kız çocuğu olan Nur Sena Kozan kanlar içerisinde yığılırken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI Ağır yaralanan Nur Sena, olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Nur Sena Kozan, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Katil zanlısı koca Şahin ise polis ekiplerince suç aleti tabancayla birlikte gözaltına alındı.

ANNE VE BABANIN UMUTLU BEKLEYİŞİ Nursena Kozan'a, yoğun bakım ünitesinde doktorlar müdahalede bulunurken umutla bekleyen anne ve babası, açıklamalarda bulundu.

"BİR YIL ÖNCE BOŞANMIŞLARDI" Olayın ardından hastaneye gelen baba Erdal Kozan, şüphelinin en ağır cezayı almasını istediğini belirterek, "1 yıl kadar önce boşandı. İşine gidip gelen bir insandı. Bugün boşandığı eşi gelerek, kafasına ateş etti. Bugün kızım hayat mücadelesi veriyor yoğun bakımda. Ben kamuoyunun da bunun takipçisi olmasını istiyorum. Hakim ve savcılardan benim isteğim, kimisi baba olarak kimisi anne olarak çocuğunuzu büyütüp, okutup bir tane caninin hayatına son vermesine razıysanız buna 25 yıl verin razı değilseniz bu suça cevap olarak müebbet duymadığım sürece adalete inancım kalmayacak.

"İNSAN HAYATI BU KADAR UCUZ OLMAMALI" Bunun son olmasını istiyoruz. Çok acı içerisindeyim. Evladımın 4 yaşında kızı vardı. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmamalı. O zaman hep birlikte hesabımızı başka şekilde sormaya yöneliriz. Ben Türk adaletine inanıyorum. Bu suçun sonucunda müebbet alacağına da inanıyorum. Hakimin müebbetle yargıladığını duyduğum an içimin yangını sönmez ama en azından biraz rahatlar. Duacıyız, inşallah yoğun bakımdan çıkar ve tekrar çocuğuna kavuşur. Allah'tan ümit kesilmez" dedi.

"TELEVİZYONDAN İZLERDİM, BENİM BAŞIMA DA GELDİ" Nursena´nın annesi Gülay Tek ise "Çocuğum bitmiş bir durumda ne hissedebilirim ki. Ayrılalı bir yılı geçmiş. Bir yıldan sonra eski eşi tarafından vuruluyor. Ölümünü bekliyoruz şu anda. Televizyondan izlerdim, derdim ki benim başıma gelmez ama benim başıma da geldi. Şu anda yatan benim evladım. Bunun ben sonuna kadar arkasındayım yani müebbede kadar gitmesini istiyorum. İnsanlık bu değil, insanlık bu olmamalı.

"HER GÜN BİR KADIN CİNAYETİ İZLİYORUZ" Önüne gelen silah alıyor çok rahat bir şekilde. Zaten her gün bir kadın cinayeti dinliyoruz. Ayrılmak suç mu? İnsanlar ayrılabilir, insan gibi de durabilir. Biz de ayrıldık ama hiçbir zaman böyle şeyler yapmadık. Bu insanlık değil. Ortada masum bir çocuk kaldı. Benim evladım gidiyor" diye konuştu.