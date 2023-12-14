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        Haberler Gündem 3. Sayfa Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı! Ölü, yaralı yok, saldırgan gözaltında

        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı

        Adana'nın Çukurova ilçesinde bir kahve zincirine gece saatlerinde pompalı tüfekle saldırı gerçekleştirildi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, 35 yaşındaki şüpheli gözaltına alındı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.12.2023 - 08:36 Güncelleme: 14.12.2023 - 08:59
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        Adana'da bir kahve zincirine pompalı saldırı
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        Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açıldı. Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı.

        Olay, saat 20.30 sıralarında Güzelyalı Mahallesi Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. 35 yaşındaki O.G.,müşterilerin bulunduğu sırada kahve zinciri şubesinin önüne gelerek pompalı av tüfeğiyle mekanının camlarına ateş açtı.

        Olayda yaralanan olmazken, şüpheli polis tarafından gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

        VALİLİKTEN AÇIKLAMA

        Adana Valiliği'nden, kahve zincirine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin yapılan açıklamada, gözaltına alınan şüphelinin O.G. (35) olduğu belirtildi.

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        Açıklamada, "Söz konusu saldırı sonrası olay yerine hemen intikal eden emniyet birimlerimizce, saldırıyı gerçekleştiren 1988 doğumlu şüpheli şahıs O.G., tüfek ile birlikte yakalanmış olup konu ile ilgili tahkikat başlatılmıştır" denildi.

        O ANLAR GÜVENLİK KAMERASINDA

        Adana'da bir kahve zincirinin şubesine bir kişi tarafından pompalı av tüfeğiyle ateş açılması güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde; şüphelinin elindeki pompalı av tüfeği ile mekana geldiği, masada oturan müşterilerin arasından geçip iş yerinin camlarına ateş açtığı yer aldı.

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