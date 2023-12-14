Motosikletteki '6+6' kuralı kimleri kapsıyor? İkinci el otomobil satışlarında uygulanan '6+6' kısıtlaması, motosikletleri de kapsayacak şekilde güncellendi. Söz konusu kısıtlama otomobil tarafında hem bireysel hem de ticari satışları kapsarken, motosikletteki kısıtlamanın bireysel satışları kapsayıp kapsamadığı ise merak konusu oldu. Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED), Ticaret Bakanlığı yetkilileri ile yeni yönetmeliğin detayları üzerinde yapılan görüşmenin detaylarını Habertürk'e açıkladı. MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, "MOTED olarak Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, bireysel kullanıcılarda kilometre veya süre şartının aranmayacağını öğrendik. Fakat, aynı yıl içinde yapılacak dördüncü motosiklet satışında ise, satıcı kişi ticari kuruluş olarak değerlendirilecek" dedi. Yiğitcan Yıldız yazdı...

İkinci el araç satışlarına getirilen kısıtlamanın kapsamı genişledi. Resmi Gazete’de yayımlanan yönetmeliğe göre, ikinci el otomobil satışlarında uygulanan ‘6+6’ kısıtlaması motosikletleri de kapsayacak şekilde güncellendi.

Böylece, artık satın alınan sıfır kilometre motosikletlerin de 6 ay veya 6 bin km dolmadan ikinci el satışı mümkün olmayacak.

İkinci el otomobil satışındaki '6 ay ve 6 bin kilometre' kısıtlaması geçtiğimiz günlerde yapılan değişiklik ile 1 Temmuz 2024'e kadar uzatılmıştı. Dolayısı, bu tarih motosikletler için de geçerli olacak.

Öte yandan, yönetmeliğin yayımlanması ile birlikte, söz konusu kısıtlamanın bireysel satışları kapsayıp kapsamadığı konusu da en çok merak edilen konulardan biri haline geldi.

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Öyle ki, Ticaret Bakanlığı'ndan yönetmelik hakkında yapılan detaylı açıklamada, "6 ay 6 bin kilometre pazarlama ve satış kısıtlamasına aykırılık teşkil eden ticari faaliyet kapsamındaki satışların, noterlikler nezdinde engellenmesi uygulamasına motosiklet satışlarının da dahil edilmesine karar verilmiştir" ifadeleri yer almıştı.

Bakanlık, gerek görülmesi halinde ise ilave tedbirlerin alınabileceğini de belirtmişti.

'BİREYSEL KULLANICILARI KAPSAMIYOR'

Konuya ilişkin Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan Motosiklet Endüstrisi Derneği (MOTED) Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, motosikletin artık yatırım aracı olmaktan çıktığını belirtti.

Öztürk, "Artan enflasyon sonrasında otomotiv ile paralel olarak motosikletin de bir yatırım aracına dönüşmesi zaten bir süredir devam ediyordu. Ticaret Bakanlığı, fiyat artışlarının önüne geçilmesi için ikinci el motorlu kara taşıtları ticaretinde motosikleti de '6 ay 6 bin km' uygulama kapsamına dahil etti" dedi.

Uygulama ile ikinci el olarak satılan motosiklet fiyatlarının sıfır motosiklet fiyatlarını geçmesinin engelleneceğini ve fiyatların düşmesinin sağlanacağını ifade eden Öztürk, "Motosikletlerin yatırım aracı olarak değerlendirilmesinin de önüne geçildi" diye konuştu.

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MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, yönetmeliğin ticari faaliyet yürüten firmaları kapsadığının da altını çizdi.

Alınan karar ile, ilk tescil tarihinden itibaren altı ay ve altı bin kilometre geçmedikçe motosikletlerin doğrudan veya dolaylı olarak satılamayacağını vurgulayan Öztürk, "İkinci el kara taşıtları yönetmeliğine göre, bireysel kullanıcılar otomobilde olduğu gibi bir takvim yılı içinde 3 adet motosiklet alıp satabilir. MOTED olarak Ticaret Bakanlığı ile yaptığımız görüşmede, bu satış sırasında bireysel kullanıcılarda kilometre veya süre şartının aranmayacağını öğrendik. Fakat, aynı yıl içinde yapılacak dördüncü motosiklet satışında ise, satıcı kişi ticari bir kuruluş olarak değerlendirilecek ve noterlerde araç devrini yapması dijital olarak engellenecek" dedi.

'B SINIFI EHLİYETE 125 CC İZNİ YIL SONUNA YETİŞTİRİLMEYE ÇALIŞILIYOR'

B sınıfı ehliyetle 125 cc'ye kadar olan motosikletleri kullanım izni de sektörde son 1 yıldır tartışılan konuların başında geliyor.

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Bu konu ile ilgili de artık sona gelindiğini kaydeden MOTED Genel Koordinatörü Remzi Öztürk, "İlgili yasa bu sene sonuna yetiştirilmeye çalışılıyor. Bu yasanın, Bakanlıkların çalışmalarını tamamlamasının ardından yürürlüğe girmesi en büyük beklentimizdir" dedi.

Mevcut düzenleme ile, B sınıfı ehliyet ile 50cc'ye kadar olan motosikletler kullanılabiliyor.

'MAĞDURİYETLER ORTAYA ÇIKABİLİR'

Motosiklet ticaretine getirilen kısıtlamaların olası etkilerini, markaların üst düzey yetkililerine de sorduk.

Honda Türkiye Kıdemli Genel Müdür Yardımcısı Bülent Kılıçer, söz konusu uygulamanın, otomobil piyasasındakine benzer bir amaç taşıdığını aktararak, "Motosikletin doğası farklı olduğundan, bir takım mağduriyetlerin ortaya çıkması çok olası. Motosiklet otomobil gibi sürekli her mevsim kullanılan bir araç değil. Sezonsal etkisinden dolayı 6 bin kilometreyi doldurmak uzun süre alabiliyor. Bu yüzden 6 ay dolsa bile belki de 6 bin kilometre için 2 yıl beklemek gerekecek" dedi.

Yönetmeliğin motosiklet satışlarına etkisi olacağını da vurgulayan Kılıçer, "Getirilen kısıtlamaların pazara mutlaka negatif etkisi olacaktır. Ancak motosiklet spesifik bir araç olduğundan daha satışlardaki etkisinin sınırlı olmasını bekleyebiliriz" görüşünü paylaştı.

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'YATIRIM AMAÇLI SATIŞLAR YÜZÜNDEN ÜRÜNLER GERÇEK KULLANICIYA ULAŞAMADI'

Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya da, bir süredir yatırım amaçlı motosiklet satışlarının azalma trendinde olduğunu bildirdi.

Kaya, "Sayısını ve miktarını belirtmek teknik olarak mümkün olmasa da, sahadan aldığımız geri bildirimler yatırım amaçlı satış argümanını destekler nitelikte, ki bu durum ürünlerimizi gerçek kullanıcılara ulaştıramıyor olmamızın bir nedeni olarak karşımıza çıktı. Fakat, artan piyasa faiz oranları sonrasında otomotiv ile paralel olarak motosiklet özelinde de yatırımcı talebinin daha çok finansal enstrümanlara dönüşü zaten bir süredir başlamıştı" dedi.

Önümüzdeki yıl motosiklet tedarikinde rahatlama olacağını da kaydeden Kaya, "2024 yılında düzelecek olan genel tedarik kapasitesi ve sektöre yeni oyuncuların da katılımı ile yüksek bir arz dönemi olmasını bekliyoruz, ki bu durumun yatırımcı talebini organik olarak ortadan kaldırıcı bir etkiye sahip olacağı söylenebilir. Düzenlemenin nasıl bir etki yaratacağını net olarak görebilmek için ise, uygulamanın yürürlüğe girmesi sonrası biraz daha zamana ihtiyaç olacak" dedi.

Son dönemde gerçekleşen motosiklet satışlarındaki artışı nedenleri ile de açıklayan Yamaha Motor Türkiye Genel Müdürü Hakan Kaya, "Otomotiv kullanım maliyetleri ve akaryakıt fiyatlarının yükselmesi özellikle ulaşım ihtiyacının giderilmesi bakımından kullanıcıları 'iki tekere' yöneltmiş oldu, diğer bir ifade ile motosikletin yüksek enflasyon ortamında vatandaşın mobilite ihtiyacını gideren tek seçenek olduğunu söyleyebiliriz. Pazardaki büyümeyi salt bu gerçeğe bağlamak da doğru olmayacaktır, özellikle ticari/kurye taşımacılık faaliyetlerinin etkisi de azımsanamayacak bir seviyede. 2024 yılında pazarın hangi yöne doğru seyredeceğine yapısal düzenlemeler ve iyileştirmeler ile ekonomik koşullar belirleyici olacak" diye konuştu.

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OTOMOBİL SATIŞLARINI GERİDE BIRAKTI

TÜİK tarafından en son Ekim ayı motosiklet satışları rakamları açıklandı. Buna göre, Ocak-Ekim döneminde Türkiye'deki motosiklet satışları yüzde 149 oranında artarak 813 bin 520 olarak kayıtlara geçmişti.

Aynı dönemde otomobil satışları da yüzde 68 artarak rekor kırmış fakat motosiklet satışlarının gerisinde kalmaktan kurtulamamıştı. Öyle ki, ODMD'nin açıkladığı rakamlara göre, Ocak-Ekim döneminde otomobil pazarı büyüklüğü 749 bin 501 adet şeklinde gerçekleşti.

TÜİK'in açıkladığı rakamlara göre ise, Ekim ayında trafiğe kaydı yapılan araçların yüzde 44’ünü motosikletler, yüzde 41'ini ise otomobiller oluşturmuştu.

Ayrıca, Ekim sonu itibariyle, trafikte kayıtlı 28.4 milyon aracın yüzde 53’ü otomobil, yüzde 17.4'ü motosiklet olarak kayıtlara geçti.