Son dakika: 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi - İş-Yaşam Haberleri

Son dakika: 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi - İş-Yaşam Haberleri

Son dakika haberi 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi İkinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosikletin de dahil edilmesine ilişkin yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı.

Yönetmeliğe göre ikinci el taşıt satışında uygulanan 6 ayda 6 bin kilometre kuralına motosiklet de dahil edildi.

İHA'nın haberine göre; karar 1 Temmuz 2024 tarihine kadar geçerli olacak. Ticaret Bakanlığı bu kararı uzatabilecek.

*Haberin fotoğrafı AA tarafından servis edilmiştir.