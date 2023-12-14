Yılın kişisi seçilen Taylor Swift bu yıl Google Trendler'e giremedi
Google'ın her yıl açıklanan küresel arama trendleri geçtiğimiz günlerde belirlendi. Google'da en çok aratılan şarkıcılar arasında Shakira ve Joe Jonas gibi isimler yer alırken, Times dergisi tarafından yılın kişisi seçilen Taylor Swift listede yer almadı
'YILIN KİŞİSİ' SEÇİLMİŞTİ
Her yılın Aralık ayında Google, yılın en popüler arama terimleri listesini küresel çapta açıklıyor. 13 Kasım'da 34'üncü yaş gününü kutlayan Taylor Swift, Times dergisi tarafından 'Yılın Kişisi' olarak seçildi ancak bu sene Google arama trendlerinde "En Çok Aranan Müzisyenler" listesine girmeyi başaramadı.
SWIFT GOOGLE TRENDLERE GİREMEDİ
Taylor Swift bu yıl düzenlediği The Eras Tour konseri ve belgesine rağmen listede yer alamaması insanlar tarafından şaşırtıcı bulundu. Google'ın en çok aranan müzisyenler listesinde zirvede Shakira yer alırken ikinci sırada ABD'li country sanatçısı Jason Aldean görüldü.
KÜRESEL ÇAPTA GOOGLE'DA EN ÇOK ARANAN MÜZİSYENLER
1. Shakira
2. Jason Aldean
3. Joe Jonas
4. Smash Mouth
5. Peppino di Capri
6. Gino Paoli
7. Tom Kaulitz
8. Kellie Pickler
9. Jose Luis Perales
10. Anna Oxa
Shakira'nın Google'da en çok aranan müzisyenler arasında birinci sırada görülmesinin nedeninin eski eşi futbolcu Gerard Pique ile yaşadığı ayrılık sürecinden dolayı kaynaklandığı düşünülüyor. Ayrıca Shakira'nın Ocak ayında yayınladığı viral şarkısı yükselmesine katkı sağlayan etkenlerden birisi olarak görülüyor.
ŞİRKETE GÖRE TAYLOR SWIFT TRENDLERE GİREMEYECEK KADAR YAYGIN
Swift'in arama terimi popülaritesinde Google'ın gösterdiği verilerde kopukluk olsa bile, şirketin sözcüsü bunun basit bir açıklaması olduğunu dile getirdi. Şirkete göre "Taylor Swift" terimi Google'da bir "Hava Durumu" terimi kadar yaygın olduğu için bu yılın trendlerinde net bir sonuç elde edilmesi mümkün değil.
Google sözcüsü Colette Garcia Gizmodo'ya göre "Taylor Swift 2022 ile karşılaştırıldığında, 2023'te büyük artış yaşayan kişi değil, arama ilgisi sürekli yüksek olan bir kişidir" dedi.
Kaynak: Google, Rolling Stone