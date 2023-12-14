Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni yeni bir aşka yelken açtı
YouTuber Bilal Hancı'nın eski eşi Esin Çepni, boşanma aşamasındayken aldattıldığını ifşa etmişti. Hancı'dan 8 Kasım'da boşanan Esin Çepni, gönlünü kaleciye kaptırdı
'Kafalar'ın üyesi Bilal Hancı, 2021'de evlendiği eşi Esin Çepni'yi aldattığı iddiasıyla gündeme gelmişti. Eşi Esin Çepni, Hancı'nın başka bir kadınla gece kulübünde öpüştüğü videoları yayınlamıştı.
Sosyal medya içerik üreticisi Esin Çepni ardından, "Bedenim o kadar küçüldü ki kalbim içeride eziliyor. Gözüme bir damla uyku girmedi. Hiçbir şey bilmiyormuşuz meğerse... Ulu orta yapılan bir ihanetin sessizce acısını çekecek kadar asil değilim. İsterseniz beni yargılayın. Saatlerdir yatakta felç olmuş gibi 20 - 30 saniyelik videoları başa alıp alıp izliyorum. Gizli saklı yapmak bir yana dursun göz göre göre dudak dudağa şarkılar söylenecek kadar aşağılaşmış. Bir yanda evli bir adamın bardaki eğlencesi kız diğer yanda boşanma süreci tamamlanmamış eşim. Ben ne yapayım siz söyleyin…" açıklamasını yapmıştı.
Bilal Hancı ise "Merhabalar. Yaşanan olaylardan dolayı çok üzgün olduğumu belirtmek isterim. Bir süredir boşanma sürecindeydik ve 19 Ekim Perşembe günü anlaşmalı bir şekilde davamız görüldü ve hâkim boşanma kararı verdi. Ancak usulen henüz karar kesinleşmemişti. Paylaşılan görüntüler bu tarihten sonra bir gece mekânında alkolün etkisiyle yaptım. Kesinlikle bu görüntülerin bana yakışmadığını, asla yapmamam gerektiğini biliyorum. Böyle çirkin bir olayla karşınıza çıkmak asla istemezdim. Ancak boşanma sebebimiz hiçbir şekilde ihanet ya da aldatmaya dayalı değildi. Evliliğimiz içinde mutsuzluk vardı, ayrılık kararımı Esin'e bildirdim Esin de kararıma saygı duydu ve anlaşmalı olarak hâkim karşısına çıktık. Bugün geldiğim noktada öncelikle Esin'den, ailesinden, arkadaşlarından, kendi ailem ve çevremdeki arkadaşlarımdan ve siz değerli Türk halkından çok özür dilerim. Yaşattığım bu durumdan dolayı çok üzgün ve pişmanım. Kamuoyuna duyurumdur. Saygılarımla" demişti.
'İKİNCİ ŞANS' ARZUSU
Bilal Hancı sonrasında da, "Hayatımda hep doğru bildiğim şeyleri yapmaya çalıştım, kimseye yanlışım olmasın istedim. Kendi yağında kavrulan bir adam olmaya çalıştım. Gelinen noktada yaşadığım şeyler eğrisiyle, doğrusuyla benimdi ve hepsini kabul ediyorum. Kendim dışında insanları üzdüysem, kırdıysam affola. Artık hayatım yoluna girer mi, girmez mi, eskisi gibi olur mu bilmiyorum. Tek istediğim mutlu olmak, tekrardan gülmek, eğlenmek. Arkadaşlarımla, dostlarımla, ailemle güzel günler yaşamak istiyorum. Ben yaşadıklarını kafasına takmayan bir insan hiçbir zaman olmadım. Kafamın içinde susmayan, durmayan bir Bilal var; daha iyiye gitmemi engelleyen, beni köşeye sıkıştırmış bir Bilal... Hayat herkese ikinci bir şans veriyorsa ben de hayattan ikinci bir şans istiyorum. Nasıl mutlu olacaksam öyle olmak istiyorum. Ne kadar zamanda olur bilmiyorum ama olsun istiyorum..." şeklinde sözlerini sürdürmüştü.
Yaşananların ardından Esin Çepni 8 Kasım'da resmen boşandıklarını duyurdu: Bilal Hancı ile olan evliliğim resmen sona ermiştir. Artık lütfen bilmediğim başka mekânlardaki ifşaları bana göndermeyin. Herkes kendine yakışanı yaşasın.
YENİ SEVGİLİSİ KALECİ
Esin Çepni boşandıktan yaklaşık 1,5 ay sonra yeni bir aşka yelken açtı.
Esin Çepni'nin Çaykur Rizespor kalecisi Zafer Görgen ile aşk yaşadığı öğrenildi.
Çiftin, fotoğraflarını arkadaşları paylaştı.
ZAFER GÖRGEN KİMDİR?
Çaykur Rizespor takımında kaleci pozisyonunda görev yapan Zafer Görgen, 21 Haziran 2000 tarihinde Muğla'da dünyaya geldi.
31 Ocak 2019 tarihinde Çaykur Rizespor ile 4,5 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 9 Kasım 2019 tarihinde Görgen, Çaykur Rizespor ile ilk profesyonel maçına Süper Lig'de 1-0 yendikleri Antalyaspor karşısında çıktı.