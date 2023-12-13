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        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kişinin yakalanma anı güvenlik kamerasında

        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir hükümlünün yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.12.2023 - 15:50 Güncelleme: 13.12.2023 - 15:50
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        Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kişinin yakalanma anı güvenlik kamerasında
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        Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir hükümlünün yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.D'nin (49) ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbarını aldı.

        Harekete geçen ekipler, yakalanan K.D'nin üzerinde yaptığı aramada, 50 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap, hassas terazi, 4 cep telefonu ve 10 bin lira para ele geçirdi.

        K.D'nin kimlik sorgusunda, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

        Yakalanma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen K.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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