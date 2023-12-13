Konya'da uyuşturucu ticareti yapan kişinin yakalanma anı güvenlik kamerasında

Konya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda bir hükümlünün yakalanma anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

İl Jandarma Komutanlığı ile Ereğli Jandarma Komutanlığı ekipleri, K.D'nin (49) ilçeye uyuşturucu sevkiyatı yapacağı ihbarını aldı.

Harekete geçen ekipler, yakalanan K.D'nin üzerinde yaptığı aramada, 50 gram metamfetamin, bir miktar uyuşturucu hap, hassas terazi, 4 cep telefonu ve 10 bin lira para ele geçirdi.

K.D'nin kimlik sorgusunda, "uyuşturucu ticareti yapmak veya sağlamak" suçundan 10 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu tespit edildi.

Yakalanma anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedilen K.D. jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.