Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, aldıkları 3 puanın son derece önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2026 - 00:08 Güncelleme: 22.02.2026 - 00:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında evinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, aldıkları 3 puanın son derece önemli olduğunu söyledi.

        Palut, Konya Büyükşehir Stadı'ndaki maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, takımının karşılaşmada iyi mücadele verdiğini söyledi.

        Kendi oyunlarını sahaya yansıtmaya çalıştıklarını vurgulayan Palut, maçta oyuncularıyla konuştukları plana sadık kaldıklarını dile getirdi.

        Palut, istekli ve arzulu oyunu, maçın geneline yaymaya çalıştıklarını belirterek şöyle devam etti:

        "İlk yarı savunma kısmını iyi yaparken ofansta istediğimiz etkinlik yoktu. İkinci yarı daha geniş alanlar oluşmaya başladı ve Galatasaray'ı dengesiz yakaladığımız anlar oldu. Ofsayt pozisyonu bir kırılma anıydı. Çünkü çok önemli bir taktik disiplinle oynuyorsunuz. Oradaki bir kırılma da planlarınızı değiştirmek zorunda kalacaksınız. VAR'dan geri döndü ve çok güzel dakikalarda güzel goller bulduk. Her şeyden önce 3 puan çok önemli. Güçlü bir rakibi yenmek eğer özgüven getirecekse ayaklarımızı yere daha sağlam bastıracaksa önemli. Bunun kutlamasını sürdürüp rahatlama devresine gireceksek de buna çok dikkat etmemiz gerekir."

        Palut, taraftar desteğine de teşekkür ederek ligde kalan 11 maçta da aynı desteğe ihtiyaç duyduklarını sözlerine ekledi.

        Hakem kararlarına ilişkin soruya ise Palut, "İleriye doğru yönlendirmemiz gereken bir özgüven gelmiştir. Zaten puana baktığımız zaman rahatlayacak ve bunu kutlayacak bir durumumuz yok. Puan manasında tabiri caizse başımız belada. Üstüne devam etmemiz lazım. Oyuncularımın performansından bu yönden memnunum. Ötekisi yani Okan hocanın görüşleridir. Galatasaray'ın VAR'dan dönen pozisyonunu seyretmedim bu arada." yanıtını verdi.



        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        DÜZELTME - "Futbol: Trendyol Süper Lig" başlıklı haberimizde sehven TÜMOSAN...
        DÜZELTME - "Futbol: Trendyol Süper Lig" başlıklı haberimizde sehven TÜMOSAN...
        İlhan Palut: "Her şeyden önce bizim için 3 puan çok önemli oldu"
        İlhan Palut: "Her şeyden önce bizim için 3 puan çok önemli oldu"
        Okan Buruk: "Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı"
        Okan Buruk: "Galatasaray takımı ağırlığını koyup maçı kazanmak zorundaydı"
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)