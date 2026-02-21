Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da futbolcu Adil Demirbağ, verdikleri "reaksiyonun" çok önemli olduğunu söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 23:45 Güncelleme: 21.02.2026 - 23:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Konyaspor-Galatasaray maçının ardından
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında konuk ettikleri Galatasaray'ı 2-0 mağlup eden TÜMOSAN Konyaspor'da futbolcu Adil Demirbağ, verdikleri "reaksiyonun" çok önemli olduğunu söyledi.

        Müsabakada 1 gol atan Demirbağ, maçın ardından MEDAŞ Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Çok mutlu olduklarını ifade eden Demirbağ, "Taraftarımızı hep üzüntüyle evlerine gönderiyorduk. İnşallah bu bizim için başlangıç olur. Bundan sonra da iç sahada ve dış sahada televizyon başında taraftarımızı mutlu edeceğiz." dedi.

        Demirbağ, Konyaspor'u hak ettiği en üst seviyeye getireceklerine inandıklarını anlattı.

        Bugün maç yemeğinde arkadaşlarına gol atacağını söylediğini aktaran Demirbağ, "Kazanacağımızı hissettim. Biz hafta içi artık bir yerden başlamamız gerektiğini düşünüyorduk. Galatasaray değil Real Madrid olsaydı aynı mücadeleyi ortaya koyacaktık. Verdiğimiz reaksiyon çok önemliydi." ifadelerini kullandı.

        Yeşil-beyazlı futbolculardan Deniz Türüç ise "Bundan sonra her maç bizim için yeni bir meydan okuma olacak." diye konuştu.

        İyi maç çıkardıklarını dile getiren Türüç, şunları söyledi:

        "Taraftara ne kadar teşekkür etsek az, bize çok iyi bir enerji verdiler. Bu bir başlangıç, Başkşehir maçında da galibiyet için sahada olacağız. Her maç taraftara ihtiyacımız var. İyi günde de kötü günde de onlara ihtiyaç duyuyoruz. İlhan hocamız bizim için bir efsane, onun samimiyeti, insanlığı her şeyi anlatıyor iyi ki bizimle. Bundan sonra her maç bizim için yeni bir meydan okuma olacak."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        G.Saray'dan VAR tepkisi: Kabul edilemez bir skandaldır!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        Aslan zirvede ağır yaralı!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        "Futbol adına utanç verici!"
        "Futbol adına utanç verici!"
        Berlin'de Türk damgası
        Berlin'de Türk damgası
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        "G.Saray kazanmak için bir şey yapmadı"
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Oğuzhan Çöpür 6 kez bıçaklandı, ailesi tehdit mesajları alıyor
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 2 - Galatasaray: 0 (Maç sonucu)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
        TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
        TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
        Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı
        Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı