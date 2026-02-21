Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri Haberleri

        Futbol: Trendyol Süper Lig

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2026 - 22:12 Güncelleme: 21.02.2026 - 22:12
        ABONE OL
        ABONE OL
        Futbol: Trendyol Süper Lig
        ABONE OL
        Google-ABONE OL


        Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir

        Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş

        TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Dk. 86 Yasir Subaşı), Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç (Dk. 86 Jevtovic), Bjorlo, Olaigbe (Dk. 72 Bardhi), Muleka (Dk. 66 Kramer)

        Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Dk. 76 Asprilla), Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Torreira), Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara (Dk. 84 İlkay Gündoğan), Leroy Sane, Yunus Akgün (Dk. 46 Noa Lang), Roland Sallai, Mauro Icardi (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)

        Sarı kartlar: Dk. 41 Arif Boşluk, Dk. 54 Deniz Türüç, Dk. 82 Kramer, Dk. 88 Bahadır Güngördü (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 55 Eren Elmalı, Dk. 79 Mario Lemina (Galatasaray)

        Goller: Dk. 75 Adil Demirbağ, Dk. 81 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)




        KONYA

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        Galatasaray'a Konyaspor çelmesi!
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        İstanbul'un en kirli havaya sahip ilçesi
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        G.Saray'ın golü VAR'dan döndü!
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        'Türkiye'de tarım bitmedi, bitmeyecek'
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Yeni küresel tarife oranını duyurdu
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        Balkanlar'dan geliyor! Kar ve yağmur uyarısı...
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        'Sahursuz oruç' vücuda neler yapıyor?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Epstein dosyası sonrası Chomsky tartışması! Müfredattan çıkarılmalı mı?
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Şüpheli ölümde ustalar serbest bırakıldı
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Savcı olduğunu söyleyerek tehdit etti!
        Cadde'de trafik terörü!
        Cadde'de trafik terörü!
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        "Sıkı bir çalışma dönemine ihtiyaç var"
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        İftarı hızlı yapanlar dikkat!
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Tehlike kapıda! Barajlar alarm veriyor
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Metro çıkışında dehşet! Yardım etmek isterken...
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Ramazan Günlüğü üçüncü bölüm
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Karı koca çiftin ölüm nedeni: Mesai çıktı!
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Önce araba sonra cip çarptı! 1 ölü
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Rıza Karaağaçlı: Popüler olduğumu bilmiyordum
        Bir prensin çöküş hikâyesi
        Bir prensin çöküş hikâyesi

        Benzer Haberler

        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (İlk yarı)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
        Trendyol Süper Lig: Konyaspor: 0 - Galatasaray: 0 (Maç devam ediyor)
        TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
        TÜMOSAN Konyaspor - Galatasaray maçından notlar
        Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı
        Otomobil ile servis aracı çarpıştı: 5 yaralı
        İnşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla dövdüğü kişi öldü
        İnşaattan hırsızlık yaptığı iddiasıyla dövdüğü kişi öldü
        Akşehir'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma programı düzenlendi
        Akşehir'de Fırat Yılmaz Çakıroğlu için anma programı düzenlendi