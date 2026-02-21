Futbol: Trendyol Süper Lig
Stat:MEDAŞKonya Büyükşehir
Hakemler: Atilla Karaoğlan, Furkan Ürün, Samet Çavuş
TÜMOSAN Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Uğurcan Yazğılı, Adil Demirbağ, Arif Boşluk (Dk. 86 Yasir Subaşı), Melih İbrahimoğlu, Berkan Kutlu, Deniz Türüç (Dk. 86 Jevtovic), Bjorlo, Olaigbe (Dk. 72 Bardhi), Muleka (Dk. 66 Kramer)
Galatasaray: Uğurcan Çakır, Sacha Boey (Dk. 76 Asprilla), Wilfried Singo, Abdülkerim Bardakcı (Dk. 46 Torreira), Eren Elmalı, Mario Lemina, Gabriel Sara (Dk. 84 İlkay Gündoğan), Leroy Sane, Yunus Akgün (Dk. 46 Noa Lang), Roland Sallai, Mauro Icardi (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz)
Sarı kartlar: Dk. 41 Arif Boşluk, Dk. 54 Deniz Türüç, Dk. 82 Kramer, Dk. 88 Bahadır Güngördü (TÜMOSAN Konyaspor) Dk. 55 Eren Elmalı, Dk. 79 Mario Lemina (Galatasaray)
Goller: Dk. 75 Adil Demirbağ, Dk. 81 Kramer (TÜMOSAN Konyaspor)
KONYA
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.