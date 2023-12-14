Bilim insanları uyardı! Simpson'lardaki güneş fırtınası sahnesi gündem oldu
Dünya gündemi son günlerde bilim insanlarının, 2024'te güneş fırtınalarının çok güçlü olabileceği ve internet ve elektrik kesintilerinin yaşanabileceği uyarısını konuşuyor. Son olarak popüler animasyon dizisi The Simpson'larda güneş fırtınası konusu ele alındı, dizide meydana gelen patlama sonrası tüm elektronik cihazlar kullanılmaz hale geldi.
Son günlerde dünya çapında en çok konuşulan konulardan biri 2024'te gerçekleşmesi muhtemel güneş fırtınaları.
Bilim insanları, nadir görülen güneş fırtınalarının "güçlü manyetik bozulmaları" tetikleyeceği, dünya genelinde elektrik ve internetin haftalarca kesilebileceği konusunda uyardı.
Geçtiğimiz günlerde İngiltere Başbakan Yardımcısı Oliver Dowden da bir felaketin dijital cihazları sekteye uğratması ihtimaline karşı İngiliz vatandaşlarını mum ve pille çalışan radyo stoklamaları yönünde çağrıda bulunmuştu.
İNGİLTERE BAŞBAKAN YARDIMCISINDAN PİLLE ÇALIŞAN RADYO ÇAĞRISI
Dowden, insanların internete çok fazla bağımlı hale geldiklerini ve bu durumun onları bir felaket sırasında bilgi boşluğunda yalnız bırakabileceğini öne sürerken, "Herkesin pille çalışan bir radyoya erişebilmesi her zaman geçerlidir" dedi.
Diğer yandan, BBC'de yer alan habere göre Lancaster Üniversitesi'nde yapılan bir araştırma, gök olaylarının demiryolları ağının elektrik sistemlerini bozabileceğini ve sinyallerin kırmızıdan yeşile geçmesine neden olabileceğini buldu.
Araştırmacı Cameron Patterson, "nadir gerçekleşen" fırtınaların demiryolu endüstrisi tarafından "ciddiye alınması" gerektiğini söyledi. Ancak Network Rail, riskin "çok küçük" olduğunu düşündüğünü söyledi.
ARALIK 2024-MART 2026 TAHMİNİ
2019'da Ulusal Okyanus ve Atmosfer İdaresi'nin (NOAA) Uzay Hava Durumu Tahmin Merkezi (SWPC), güneş fırtınası için geçici tahminlerde bulundu. Tahmine göre, güneş fırtınasının Aralık 2024 ile Mart 2026 arasında gerçekleşmesi bekleniyor.
Güneş fırtınası, 1989'da Kanada'nın Quebec eyaletinde milyonlarca insan için dokuz saatlik bir elektrik kesintisine neden olduğu gibi, teknolojiyi ve elektrik şebekelerini bozabilirler.
Victorialılar ayrıca 1859'da büyük bir güneş patlamasının demiryolu sinyalizasyonunu ve telgraf hatlarını engelleyen jeomanyetik bir fırtınaya neden olduğu uzay havasının etkisiyle de mücadele etti.
SIMPSON'LARDA GÜNEŞ FIRTINASI UYARISI
ABD'de 1989'da yayınlanmaya başlayan animasyon dizisi The Simpson'larda da bu konuya değinildi.
Simpsonlar'ın son bölümünde yer alan sahnelerden birinde birden patlama meydana geldi ve tüm elektronik cihazlar kullanılmaz hale geldi. Dizide tıraş makinesinin yerini makas, telefonların yerini ise kağıt kalem ve mektup kutusunun aldığı görüldü. Patlamanın ardından tüm dünya karanlığa gömüldü.
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