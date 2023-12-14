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        Haberler Gündem Hava Durumu BAHAR RÜZGARI ESECEK! Son dakika hava durumu: Sıcaklıklar 18 dereceye yükseliyor! Ankara, İzmir ev İstanbul hava durumu 14 Aralık

        Lodos bahar getiriyor! Sıcaklıklar 18 dereceye kadar yükselecek

        Yurt genelinde bir haftadır mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıkları bugün Marmara Bölgesi'nde lodosun da etkisiyle 18 derecelere kadar yükselecek. Öte yandan ülke genelinde bugün yağış beklenmezken Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından Kuzey Ege için şiddetli rüzgar ve fırtına uyarısı yapıldı. İşte bölge bölge 14 Aralık hava durumu raporu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14.12.2023 - 07:26 Güncelleme: 14.12.2023 - 07:37
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        Lodos bahar getiriyor!
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        Bugün Kuzey Ege ve Marmara Bölgesi'nde etkili olması beklenen lodos etkisiyle sıcaklıkların 18 dereceye kadar yükselmesi bekleniyor. Bununla birlikte geçtiğimiz gece Edirne ve Kırklareli ile Van'da etkili olan yağışların günün ilk saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor. Gün içerisinde yurt genelinde yağış beklenmiyor. Peki, bugün hava durumu nasıl? İşte yurt geneli ve üç büyük şehir Ankara, İzmir, İstanbul hava durumu 14 Aralık tahmin raporu...

        YAĞIŞ ETKİSİNİ KAYBEDİYOR

        Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Edirne, Kırklareli çevreleri, Ağrı ve Van'ın doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Ağrı ve Van'ın doğusunda karla karışık yağmur ve kar, diğer yerlerde yağmur ve sağanak şeklinde beklenen yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Trakya ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis görülmesi bekleniyor.

        SICAKLIKLAR YÜKSELİYOR

        Hava sıcaklıkların yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Rüzgarın ise genellikle güney ve batılı yönlerden hafif ara sıra orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli eseceği tahmin ediliyor.

        FIRTINA UYARISI

        Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege’de rüzgarın öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu, zamanla güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın, Cuma günü ilk saatlerde etkisini kaybetmesi beklenmektedir.

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        BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

        MARMARA

        Parçalı ve cok bulutlu, Kırklareli ve Edirne çevreleri ile Balıkesir'in batı kesimlerinin mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların gece saatlerinden sonra Kırklareli'nin kuzey kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor. Sabah saatlerinde Trakya'da pus ve yer yer sis bekleniyor. Rüzgarın öğle saatlerinden sonra güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

        EDİRNE °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı

        İSTANBUL °C, 17°C

        Parçalı ve az bulutlu

        KIRKLARELİ °C, 17°C

        Parçalı ve çok bulutlu, mevzii sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kuzey kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

        KOCAELİ °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        EGE

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege'de güney yönlerden zaman zaman kuvvetli eseceği bekleniyor.

        A.KARAHİSAR °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DENİZLİ °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 21°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MANİSA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        AKDENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

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        ADANA °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ANTALYA °C, 20°C

        Parçalı ve az bulutlu

        HATAY °C, 19°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MERSİN °C, 18°C

        Parçalı ve az bulutlu

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ANKARA °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 13°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KONYA °C, 14°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        SİVAS °C, 10°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 16°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        DÜZCE °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KASTAMONU °C, 12°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        ZONGULDAK °C, 19°C

        Parçalı ve çok bulutlu

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        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. İç kesimlerde Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        AMASYA °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        SAMSUN °C, 19°C

        Parçalı bulutlu

        TOKAT °C, 14°C

        Parçalı bulutlu

        TRABZON °C, 16°C

        Çok bulutlu

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve çok bulutlu, Van ve Ağrı'nın doğusunun aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

        ERZURUM -4°C, 4°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        KARS -3°C, 6°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        MALATYA 0°C, 11°C

        Parçalı ve çok bulutlu

        VAN 0°C, 8°C

        Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri aralıklı karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

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        DİYARBAKIR °C, 13°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GAZİANTEP °C, 16°C

        Parçalı ve az bulutlu

        MARDİN °C, 12°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ŞANLIURFA °C, 15°C

        Parçalı ve az bulutlu

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