Seydişehir Müftülüğü konferans düzenledi

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Vazgeçilmez Davamız Kudüs çalışması kapsamında Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından konferans gerçekleştirildi.

Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan İlçe Müftüsü Adem Bebek, İsrail'in ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini belirtti.

Program, Özgür Filistin'de Buluşmak Üzere sloganıyla sona erdi.

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