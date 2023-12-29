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        Seydişehir Müftülüğü konferans düzenledi

        Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Vazgeçilmez Davamız Kudüs çalışması kapsamında Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından konferans gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 15:58 Güncelleme: 29.12.2023 - 16:06
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        Seydişehir Müftülüğü konferans düzenledi
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        Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğünce hazırlanan Vazgeçilmez Davamız Kudüs çalışması kapsamında Seydişehir İlçe Müftülüğü tarafından konferans gerçekleştirildi.

        Belediye Düğün Salonunda gerçekleştirilen konferansa konuşmacı olarak katılan İlçe Müftüsü Adem Bebek, İsrail'in ürünlerinin boykot edilmesi gerektiğini belirtti.

        Program, Özgür Filistin'de Buluşmak Üzere sloganıyla sona erdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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