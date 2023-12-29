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        Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı

        KONYA'da, polis operasyonunda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:46 Güncelleme: 29.12.2023 - 11:50
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        Konya'da DEAŞ operasyonu: 4 gözaltı
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        KONYA'da, polis operasyonunda terör örgütü DEAŞ üyesi oldukları suçlamasıyla 4 şüpheli, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda Y.H., A.A., B.Ç. ve R.P., 'Silahlı terör örgütü üyesi olma ve örgüt propagandası yapma' suçundan gözaltına alındı. 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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