Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Konya Haberleri

        Seydişehir'de terör örgütü PKK'ya düzenlenen etkinlikle tepki gösterildi

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde terör örgütü PKK, protesto edildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 28.12.2023 - 11:59
        ABONE OL
        ABONE OL
        Seydişehir'de terör örgütü PKK'ya düzenlenen etkinlikle tepki gösterildi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde terör örgütü PKK, protesto edildi.

        Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen Şehitlere Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü, Seydişehir Hükümet Konağı önünde başladı.

        Ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe katılanlar, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

        Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Sis ve hızla gelen facia: 10 ölü!
        Facianın ardından iki kritik soru
        Facianın ardından iki kritik soru
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Ferdi Kadıoğlu, dünyayı salladı!
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Pasaport, kimlik ve ehliyete zam geldi
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Ece Ronay'ın ifadesi ortaya çıktı!
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Eyfel Kulesi'nde grev
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Yok artık Ronaldo! Açık ara zirvede
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Bahis ve şans oyunlarında vergiler düşürüldü
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        Cani tekerlekli sandalye ile geldi!
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        RSV aşısı, hastaneye yatışı yüzde 80'den fazla azaltıyor
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        Yunan basınında Panatinaikos'ta Fatih Terim dönemi: 'Anlaşmada Acun Ilıcalı büyük rol oynadı, görevden alınan Ivan Jovanovic'e nankörlük yapıldı'
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        'Günübirlik kiralama' yönetmeliği yayımlandı
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Bostancı'dan Gazze'ye 1 milyon TL
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Askerlik ve doğum borçlanmasında 3 günlük fırsat
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        Meksika-ABD sınırında göçmen yoğunluğu
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Terör örgütünün sözde Suriye Kamışlı sorumlusu etkisiz!
        Yılın magazin olayları
        Yılın magazin olayları
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Oğlak, Kova, Balık burçlarını 2024'te neler bekliyor?

        Benzer Haberler

        Ortaklarını öldüren kardeşler, cinayeti telefonda yazışarak planlamışlar
        Ortaklarını öldüren kardeşler, cinayeti telefonda yazışarak planlamışlar
        1 keçi ve 2 koyunu kaybeden çobana cinsel saldırıda bulunan 2 kişiye 14'er...
        1 keçi ve 2 koyunu kaybeden çobana cinsel saldırıda bulunan 2 kişiye 14'er...
        Konya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Konya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı
        Güneysınır'da güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor
        Güneysınır'da güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor
        Selçuklu Belediyesi atıklardan 3 bin ton organik gübre üretti
        Selçuklu Belediyesi atıklardan 3 bin ton organik gübre üretti
        Selçuk Üniversitesi basketbol takımları birinci oldu
        Selçuk Üniversitesi basketbol takımları birinci oldu