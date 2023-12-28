Seydişehir'de terör örgütü PKK'ya düzenlenen etkinlikle tepki gösterildi

Konya'nın Seydişehir ilçesinde terör örgütü PKK, protesto edildi.

Büyük Birlik Partisi İlçe Başkanlığı öncülüğünde düzenlenen Şehitlere Saygı Teröre Lanet Yürüyüşü, Seydişehir Hükümet Konağı önünde başladı.

Ellerindeki Türk bayraklarıyla etkinliğe katılanlar, terör örgütü PKK aleyhine slogan attı.

Etkinlik, yapılan duanın ardından sona erdi.

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