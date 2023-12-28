Konya'da sahte içki operasyonunda 3 şüpheli yakalandı

Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen sahte içki operasyonunda 3 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, sahte içki üretenlere yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen iki adrese operasyon düzenlendi.

Adreslerde yapılan aramalarda piyasaya sürülmek üzere hazırlanmış pet şişe içerisinde 33 litre sahte içki ele geçirildi.

Gözaltına alınan N.D, İ.A. ve N.B. hakkında 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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