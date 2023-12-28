MSB'den 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin açıklama Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, 12 askerin şehit olduğu saldırıya ilişkin soruları yanıtladı. Saldırıya ilişkin "Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA'ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir" denildi. Askerlerin akıllı cep telefonu kullandığı iddialarına ilişkin çalışmanın devam ettiği bildirildi. İhmal iddiaları içinse "İdari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir" denildi

Millî Savunma Bakanlığı kaynakları, Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 12 askerin şehit olduğu saldırıyla ilgili basın mensuplarının sorularını cevapladı.

Gündemdeki sorulara ilişkin verilen cevaplar şu şekilde:

PENÇE OPERASYONLARININ ÖNEMİ VE TERÖRİSTLERLE ÇIKAN ÇATIŞMANIN DETAYLARI?

Türk Silahlı Kuvvetlerimizin; PKK/KCK/PYD-YPG, DEAŞ ve FETÖ terör örgütleri başta olmak üzere her türlü tehdit ve tehlikeye karşı kesintisiz ve kararlı mücadelesi devam etmektedir. “Girilemez/ulaşılamaz” denilen yerler artık kontrol altındadır.

2019 yılından bu yana, Pençe Kilit operasyonları, terör örgütünün nefesini kesen, tekrar canlanmasına engel olacak sınırlı süreli bir operasyon değil, zor hava, zor arazi ve zor şartlar altında dahi milletimizin bekası için, terörü kaynağında yok etmeyi esas alan proaktif güvenlik stratejimiz ile terörün topraklarımıza girmesini engelleme maksadıyla yürütülen bir operasyondur.

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Eskiden mücadeleyi İkiyaka Dağları’nda, Gabar’da, Derecik’te vermekteydik. Şimdi mücadeleyi Irak’ın kuzeyinde verdiğimiz için Gabar’da petrol rahat rahat çıkartılmakta, İkiyaka Dağları’nda festival gerçekleştirilmekte, Derecik’te tarımsal atılım yapılabilmektedir.

PKK terör örgütü ilk olarak 22 Aralık Cuma günü Irak’ın kuzeydoğusunda yer alan Hakurk bölgesindeki Sur Tepe bölgesine sızma düzenlemiş, çıkan ilk çatışma esnasında 6 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur. Ertesi gün -23 Aralık cumartesi günü- ise Metina bölgesindeki personelimize sızma girişimi olmuş, orada da çıkan çatışmada 6 mehmetçik şehit olmuştur. Her iki çatışmada 13 personelimiz yaralanmıştır.

Sızma girişimi olan bölgeler birbirinden kuş uçuşu 100 km. uzaklıktadır.

Söz konusu arazi yüksek rakımlı sarp dağlık, dik yamaçları ve uçurumları olan bir arazi olup, binlerce mağaranın bulunduğu bir yerdir. Bölgede kontrol her türlü hava şartında sağlanmak mecburiyetindedir.

Sızma girişimi iddia edildiği gibi 50-100 kişiden oluşan gruplarla değil, mağaralarda saklanan küçük gruplar tarafından havanın ağır, yoğun sis ve kar yağışı (tipi) sebebiyle görüşün 5-10 metreye kadar düştüğü, İHA/SİHA’ların ve termal sistemlerin de kullanılmasının imkansız olduğu durumda gerçekleştirilmiştir. İleri hatta bulunan birliklerimizin kahramanca mevzilerini savunması ve çatışmaya takviye giden komando birliğinin başındaki tabur komutanı yaralanmış olmasına rağmen komutayı bırakmaması sayesinde teröristlerin asıl amacı engellenmiştir. Sızma girişiminde bulunan teröristlerin tamamı etkisiz hale getirilmiştir.

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TAHKİMATIN YETERSİZ OLDUĞU İDDİALARI

Bölgede yer alan Üs Bölgelerimize sızma veya taciz olabilecek ve ihtiyaç duyulan yerlere emniyet maksadıyla komando kolları çıkarılmakta, ihtiyaç olmayan yerlere çıkarılmamaktadır.

Arazi şartları bu şekilde bir harekatı zorunlu kılmakta, personelimiz de buna yönelik eğitim almaktadır. Teröristle mücadelenin doğasında zor şartlar ve kararlılık vardır. TSK, dünyada hiçbir ordunun cesaret bile edemediği operasyonları gerçekleştirmektedir. Operasyona çıkacak birlik hava, arazi ve diğer şartları göz önünde bulundurarak görevin gerektirdiği teçhizatı yanına alarak çıkmaktadır.

Ayrıca, personel sürekli olarak aynı yerlerde bulunmamakta, kontrol altına alınacak bölge göz önüne alınarak zamana bağlı kalmaksızın değiştirilmektedir.

ŞEHİT HABERİNİN GEÇ VERİLDİĞİ VE ŞEHİTLERİN GİZLENDİĞİ İDDİASI

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Şehit/yaralı işlemleri Şehit ve Gazi İşlem Genelgesi’ne göre; önce gerekli tedbirler alınmak suretiyle ailesine verilmekte, akabinde kamuoyu ile paylaşılmaktadır. Aileye haber verilmeden ve tedavisi devam edenlerin durumu netleşmeden kamuoyu ile paylaşılmamaktadır.

Şehit haberini MSB tarafından yapılacak açıklama öncesinde kamuoyuna açıklamak, yanlış haber olabileceği gibi terör örgütünün toplumda yaratmak isteyeceği algıyı hızlandırmakta, kamuoyunda karamsarlık yaratmaktadır. MSB tarafından yapılan açıklamalar dışında özellikle bireysel kullanıcılar tarafından sosyal medyadan yapılan paylaşımlara itibar edilmemelidir. Şehit haberinin başka kimselerce verilmesi kamuoyunda “Şehit haberinin gizlenmesi” gibi bir algı oluştursa da iletişimin bu kadar hızlı ve kolay olduğu bir çağda, gizlenmesi mümkün değildir ve böyle bir çaba asla olmamıştır. Zira gerçekler er ya da geç ortaya çıkacaktır.

22 Aralık Cuma akşam saat Bazı sosyal medya hesaplarında iddia edildiği gibi Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde açıklananların dışında şehit askerimiz yoktur. Yaralı personelimizin tedavileri devam etmektedir. TSK, hiçbir şehidimizin fotoğrafını ve ismini açıklamadan ve halkımız nezdinde onore etmeden defnetmemiştir. Şehitlerimizin saklandığını iddia etmek terör örgütünün ağzıyla konuşmaktır.

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BÖLGEDE GÖREV YAPAN PERSONEL TECRÜBESİZ Mİ?

Terörle mücadele ile ilgili görev yapan bütün personel profesyonel olup, gerekli tüm eğitimleri aldıktan sonra sorumlu olduğu bölgeye görevlendirilmektedir. Söz konusu personel, tecrübeli personel ile birlikte oryantasyonunu tamamlamayı müteakip görev almakta, seviyesine uygun taktik ve teknik bilgi donanımına sahip olmadıkça görevlendirilmemektedir.

Ayrıca, sıralı birlik komutanlıklarınca ve Ordu/Kuvvet Komutanlıkları tarafından zaman zaman denetlemeler yapılmakta, personelin ve birliğin eğitim, atış, spor, vb. konularda yeterlilik seviyesi tespit edilerek raporlanmaktadır.

Hâlihazırda üs bölgelerinde ve hudutlarımızda zorlu iklim ve arazi şartlarında kahramanlık ve fedakârlıkla görev yapan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, terörle mücadelesine; artan bir baskı ve yoğun bir tempoda, tüm terör inleri yok edilip tek bir terörist kalmayıncaya kadar azim ve kararlılıkla devam edecektir.

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YAŞANAN SON SALDIRIDA İHMAL VAR MI?

TSK’da meydana gelen olaylar sonrasında derhal idari tahkikat kurularak inceleme yapılır ve sorumluluğu/kusuru olanlar hakkında işlem yapılır. Bu olayda da idari tahkikat ve inceleme başlatılmış olup olay her yönüyle incelenmektedir.

TSK’da, meydana gelen olayların akabinde, bir daha yaşanmaması için alınması gereken dersler ile personelin kazanması gereken yetenekleri geliştirmek için Eğitim ve Doktrin Komutanlığımız tarafından “Alınan Dersler Bülteni” yayınlanmakta, eğitimlerde aktif şekilde kullanılması sağlanmaktadır.

Sınıf Okulları ve Eğitim Merkezleri ile özellikle Terörle Mücadele Harekatı kurslarında bu ve buna benzer olaylara yönelik uygulamalı eğitim verilmekte, personelin seviyesine uygun taktik ve teknik gelişimi sağlanmaktadır.

CEP TELEFONU KULLANIMI ZAAFİYETE NEDEN OLUYOR MU?

Özellikle akıllı cep telefonlarının günlük hayatta dahi yarattığı güvenlik sorunu herkesçe bilinmektedir. MSB olarak personel ve birlik güvenliği bakımından konu üzerinde bir çalışma yapılmaktadır. Bu konu ile ilgili ciddi tedbirler alınacaktır.

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OPERASYONLARDA STRATEJİK/TAKTİK HATA VAR MI?

TSK, daha evvel, bu tür arazileri sadece hava şartları müsaade ettiği zamanlarda tutarken, değişen ve gelişen konsept ile kışın da kontrolü altında bulundurmaya devam etmektedir. Nitekim, daha önce “Kış tertiplenmesi” kapsamında bu kontrol noktaları tutulmamakta, bahar aylarında tekrar tutulmaya başlandığında ise EYP ile karşılaşılmakta, bölgenin temizlenmesi daha zor hale gelmekteydi.

Bu kapsamda, televizyon/sosyal medya gibi yayın organlarında sıklıkla gösterilen ve “Benim zamanımda / görev yaptığım dönemde” diye başlayan cümlelerin hiçbir kıymetiharbiyesi yoktur. Zira, her şey değişmektedir: şartlar, teknoloji, taktik, insanlar, konsept… Hatta teröristler dahi değişmektedir. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir.

Her eleştiriye saygımız var ancak eksik/eski bilgi ve tecrübelerle yapılan yorumlar halkın kafasını karıştırmakta hatta bazı yorumlar terör örgütü tarafından propaganda amaçlı kullanılmaktadır.