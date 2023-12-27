Selçuk Üniversitesi basketbol takımları birinci oldu Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Bölgesel Lig Konya Grup Müsabakalarında Selçuk Üniversitesi erkek ve kadın takımları birinci oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Basketbol Bölgesel Lig Konya Grup Müsabakalarında Selçuk Üniversitesi erkek ve kadın takımları birinci oldu.

Basketbol Bölgesel Lig Konya Grup Müsabakaları, Selçuk Üniversitesi ve Konya Teknik Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlendi.

Müsabakalarda 9 üniversite takımı bir araya geldi, A ve B olmak üzere 2 gruplandırma yapıldı.

Erkekler A Grubu'nda Selçuk Üniversitesi 1'inci, Necmettin Erbakan Üniversitesi 2'nci, KTO Karatay Üniversitesi 3'üncü, kadınlarda ise Selçuk Üniversitesi 1'inci, Erciyes Üniversitesi 2'nci ve Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi 3'üncü oldu.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Konya Temsilcisi Mustafa Gelen, Konya Gençlik Spor Hizmetleri İl Müdürü Bilal Yavaş ile akademik ve idari personelle öğrencilerin katıldığı törende birinci olan takımlara kupalarını Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik takdim etti.

Selçuk Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Pense antrenörlüğündeki Kadın Takımı ile Öğr. Gör. Dr. Ahmet Gürsel Oğuz antrenörlüğündeki erkek takımı, Üniversiteler Basketbol Süper Lig'e terfi müsabakalarına gitmeye hak kazandı.