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        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik İşçi Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak? - Sosyal Güvenlik Haberleri

        Asgari ücretin enflasyona etkisi hesaplandı

        Merkez Bankası temmuz ayında asgari ücrete yapılan ara zammın ardından asgari ücret artışının enflasyona etkisini hesapladı. Merkez Bankası'nın temmuz ayındaki formülü aynen uygulandığında asgari ücrete yapılan yüzde 49'luk artışın yıllık enflasyona etkisi yüzde 3.92 ile yüzde 5.88 arasında olacak. Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın haberi

        akivanc@haberturk.com
        Giriş: 28.12.2023 - 11:56 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:01
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        Asgari ücretin enflasyona etkisi ne olacak?
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        Asgari ücret tespit çalışmaları sırasında en çok tartışılan hususlardan biri de asgari ücret zammının enflasyona etkisi oldu. Merkez Bankası 2024 yılı için yüzde 36 enflasyon öngörüyor. Asgari ücrete yapılan zammın enflasyonu ne kadar etkileyeceği, Merkez Bankası’nın enflasyon tahminini olumsuz etkileyip etkilemeyeceği merak ediliyor.

        SORULARINIZ İÇİN: akivanc@haberturk.com

        Merkez Bankası temmuz ayında asgari ücrete yapılan yüzde 34 oranındaki ara zammın yıllık enflasyona etkisini hesapladı. Üçüncü Enflasyon Raporu’nda yer alan araştırmaya göre, asgari ücretteki yüzde 1’lik artışın işlenmemiş gıda ve alkol-tütün dışı tüketici fiyat endeksine (TÜFE) etkisi ilk çeyrekte 0.06 – 0.08 puan, bir yıllık dönemde ise 0.08 – 0.12 puan arasında oluyor.

        İşsizlik maaşı asgari ücretle artıyor
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        Buna göre, temmuz ayında yüzde 34 oranındaki asgari ücret artışının tüketici enflasyonuna olası etkisi 2.7 – 4.1 puan arasında hesaplandı.

        Mal ve hizmet alt grupları bazında ise özellikle işlenmiş gıda ve seçilmiş kalemler fiyatları üzerinde asgari ücretin anlamlı bir etkiye sahip olduğu kaydedildi.

        2024 Asgari ücret tutarı 17 bin 2 lira oldu
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        Firmaların ücret artışlarını fiyatlara yansıtabilme imkânının talep ve rekabet koşullarına, sektöre, piyasa yapısına veya firmalara özgü durumlara bağlı olarak farklılaşabildiği vurgulandı. Enflasyon Raporu’nda asgari ücret artışının tüketici enflasyonuna etkisinin etki aralığının üst bandına, yani yüzde 4.1’e yakın seviyede gerçekleşeceği görünümün esas alındığı kaydedildi.

        YÜZDE 49’LUK ASGARİ ÜCRET ZAMMININ AZAMİ ETKİSİ YÜZDE 5.88

        2024 yılında uygulanacak asgari ücrete yüzde 49 oranında zam yapıldı. Merkez Bankası’nın formülünden hareketle hesaplama yapıldığında asgari ücret zammının ilk çeyrekte enflasyona etkisi yüzde 2.94 –3.92 arasında olacak. Asgari ücret zammının yıllık enflasyona etkisi ise yüzde 3.92 ile yüzde 5.88 arasında olacak.

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        #asgari ücret zammı
        #ENFLASYON
        #merkez bankası
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