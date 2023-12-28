Gram altında yeni rekor
ABD tahvil getirilerindeki gerileme altının ons fiyatında yükselişe yol açtı. Dolar/TL'nin de 29.45'i aşmasıyla gram altın 1.975 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü
Altının ons fiyatıyla beraber dolar/TL'de yükseliş yaşanmasıyla gram altında yeni rekor geldi.
Piyasalar Fed'den mart ayında 25 baz puanlık bir faiz indirimi gelmesini güçlü bir şekilde fiyatlarken bu durum tahvil faizlerinde gerilemeye yol açtı.
ABD 10 yıllık Hazine tahvilinin getirisi hafta başında yüzde 3.90 seviyesindeyken bugün yüzde 3.81'e geriledi.
Tahvil getirilerindeki gerileme altına talebi artırırken, spot piyasada altının ons fiyatı bugün 2.086 doları gördü. Ons fiyatı son 1 haftada yaklaşık yüzde 2 yükseldi. Altının ons fiyatı yıl genelinde ise yüzde 13'ü buldu.
Uluslararası piyasalarda altın fiyatlarında yükseliş kaydedilirken yurtiçinde de dolar/TL 29.45'e yükseldi. Böylece gram altın 1.975 lirayla yeni tarihi zirvesini gördü.
Gram altın 2023 genelinde yüzde 80 değer kazandı.