Fatih Terim ilk transferini Türkiye'den yapacak: Panathinaikos, Bakasetas için düğmeye bastı! - Trabzonspor Haberleri

Fatih Terim ilk transferini Türkiye'den yapacak: Panathinaikos, Bakasetas için düğmeye bastı! - Trabzonspor Haberleri

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Trabzonspor ile sezon sonu sözleşmesi sona erecek olan Bakasetas, bordo-mavili kulübün kendisine yaptığı iki teklifli de geri çevirmişti.