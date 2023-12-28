Samet Aybaba'dan flaş açıklamalar: Rıza Çalımbay, Yusuf Sarı, Sergen Yalçın, Aboubakar...

Beşiktaş'ta futbol takımları genel koordinatörlüğü görevini yürüten Samet Aybaba açıklamalarda bulundu.

İşte Samet Aybaba'nın açıklamaları:

Samet Aybaba: Ortaya bir takım şeyler çıktı. Bunları da paylaşmak istedik. Dışarıda bir sürü konu var tartışılan. Bunları paylaşalım, anlatalım. Camiamız her şeyi doğru bilsin, planlarımızı, hedeflerimizi bilsin.

"Bu konuda bir gelişme yok. Hiçbir arkadaşım bize gelip 'Ben mutlu değilim, yapamıyorum, performansım düşük, katkım olmuyor, transfer görüşmesi yapabilirim' demedi. Hiç olmadı. Aboubakar her yerde konuşuyor, bir tek bize konuşmuyor. Bizim haberimiz yok bir tek. Burası Beşiktaş. İsteyen herkesi göndeririz. Şuradan başlayın, buradan herkes gider, ben de dahil. İstemeyen hemen gider. Aslolan Beşiktaş'tır. Marka değeri en yüksek takımdır. Oyuncu istemiyorsa hemen gider. Kim istemiyorsa gelsin, kulübün menfaatleri nedir, oyuncunun tekrar sağlıklı bir yere gidebileceği yere bakarız, sarılırız ve dağılır. Abartmaya gerek yok."

"14 tane yabancı oyuncu şu anda mevcut elimizde. Transfer yapamıyoruz. Transfer sezonu da başlamadı. Bu oyuncularla ilgili ne yapabiliriz, bakacağız. Oyuncularımızı değerlerini bularak elden çıkarırsak yerlerine oyuncu alacağız. 2.5 aydır çalışıyoruz. Görüşmelerimiz var. Maç izlemeye gittik. Plan yaptık. Hedef, elimizdeki oyuncularla oturup konuşmak. Buna da başladık. Bir tek Chamberlain ile ilgili sakatlığı nedeniyle listeye yazılmayabilir. 1 tane boşluk var. İçerideki oyuncularla transfer görüşmelerini bitirdikten sonra çalışmaya başlayacağız."

"Hoca ile ilgili çalışmalar sürüyor. Kolay değil. Yerli hoca zaten 2 değerimiz vardı. Birisi Rıza Çalımbay, birisi Sergen Yalçın. Bizden önce Rıza Hoca gelmişti. Bir tek Sergen Yalçın var. İçimizden biri. İtibarsızlaştırmayalım. Hepsi kıymetli, değerli. Hepsini severiz. Kongre öncesi başkanımızın açıklamaları var. Antrenörler içerisinde değerlendirme yapıyoruz. Durumu biliyoruz. Kadro yapılanmasının ne kadar kötü olduğunu biliyorsunuz. İstişare ediyoruz. Bizim tercihlerimiz doğrultusunda teknik direktör bulma konusunda hemfikiriz. Çalışmalar devam ediyor."

"KEYİFLERİ İYİ"

"Transfer teklifleri var. Özellikle bir takım şeylerden sonra, bazı düşüncelerimizin ortaya çıkmasına neden oldu. Çok eleştiriliyor. Kadro dışı kalanların böyle fikirleri yoktu, böyle fikirleri olması gerektiği için bir şeyler yaptık. Yoksa burada keyifleri iyi. Afrika Kupası'na gittiler. Hala keyifleri iyi. Keyfi iyi olmayan bir grup var, o da Beşiktaşlılar."

CENK TOSUN, SALİH UÇAN, SÖZLEŞME

Samet Aybaba: "Cenk Tosun ve Salih Uçan ile devre arasından sonra görüşeceğiz. İki kez kendim birebir görüştüm. Oyuncunun performansı çok önemli. Biraz yükseltin dedim, küserek yapamazsınız. Siz yaptıkça bizi güçlendirirsiniz. Oyuncu güçlü olsun, katkısı olsun. Sizin sahadaki performansınız düşük olursa tartışılırsınız. Camia da bunu yapıyor. Onların takımda kalmasını istiyoruz. Kısa sürede çözeceğiz."

YUSUF SARI SÖZLERİ

"Yusuf Sarı... Beşiktaş kontratak oynamaz, büyük takımdır, futbol oynar, futbolu sahayı yönetir. O oyuncuyla ilgili sakın yanlış anlamayın. Böyle bir şey söylemek istemiyorum. Kaliteli ve iyi oyuncu. Beşiktaş gibi büyük bir takımın planında kontratak ve boş alan oyunu yoktur. Doğru doğru söyleyelim. Hiçbir görüşmem olmadı. Kaliteli bir oyuncudur, o düşüncedeki takımların yıldız oyuncusudur. Kendisine başarılar dilerim."

"ARAMIZDA SORUN YOK"

"Beşiktaş'ın içinden çıkan değerleri itibarsızlaştırmamak lazım. Bizim aidiyet duygumuz var. Bu camianın içinden çıkan insanlarız. Ben Feyyaz ve Rıza'ya bunu söyleyecek duyguyu yaşamamam lazım. Bunu hayatım boyunca unutamam. Bizim duygularımız var. İçimizden yetişmiş en önemli figürlerden bir tanesi. Birlikte neler yaşadık, neler gördük. Yönetimsel bir karardı. Rıza Hoca'nın benim için, Beşiktaş için çok büyük değeri vardır. Camiamızın ufak tefek şeylerle meşgul edilmesi yanlıştır. Kendisine bu bilgiyi verdim. Ayrılırken biz doğru olanı yaptık. Ona bakıp bunu yaşamayacağımızı, bu duyguyu taşıyamayacağımızı düşündük. Rıza Hoca, başarılı bir teknik direktördür. Büyük başarılar elde ettik. Biz onunla dostuz, takımdaşız. Aramızda hiçbir sorun yoktur."

BRUNO GENESIO, SERGEN YALÇIN

"Sergen Yalçın doğal aday. Şimdiye kadar görüşmedik. Yaparız ama... Antrenör adayları var, başka adaylar da var. Bir takım şeyleri doğru toparlamak lazım. Biz henüz başındayız. Kadro planlamasını nasıl yapacağız, eldeki oyuncularla nasıl değişim olacak, kadro yapıp hocaya vereceğiz."

Mevcut Beşiktaş kadrosunun tamamı 13 kişi, 13 kişiyiz. 6 tane Afrika Kupası'na gitti. Bundan önceki arkadaşlar Afrika Kupası'nı bilmiyorlar mıydı! Dünyada ilk defa mı başlıyor bu kupa. Bir stoperimiz vardı Afrika Kupası'na gidecek, üstüne 2 tane daha Afrika Kupası'na gidecek stoper alındı. Şu anda 3 stoperimiz de Afrika Kupası'nda. Ulvi geliyor ara sıra, hazır mısın oynar mısın diyorum, oynarım diyor. Önümüzde 4 maç var, nasıl olacak. Hoca gelecek. 13 kişiyle antrenmana çıkar mı? Ne düşünür? Başkanımızla da devamlı konuşuyoruz. Yapabileceklerimizin en iyisini yapmaya çalışıyoruz."

"KONUŞURSAK ANLAŞIRIZ"

"Hoca adaylarımız var. Sergen Hoca da var içinde. Teknik direktörler de düşünüyordur teklif yaptığımız. Maçları izliyorlardır elbette. Orada sıkıntılarımız var. Sergen ile konuşmadığımız için anlaşamadık. Konuşursak anlaşırız."

"EKONOMİK SIKINTI YOK"

Samet Aybaba: "Ortada bir başarı yok. Duygu yok. Heyecan yok. Performansla ilgili gelişim yok. Oyuncuların hepsi bunlardan şikayetçi. Tekrar eski hallerine dönsünler istiyoruz. Bunlar bizim oyuncularımız. Onlarla görüşüyoruz. Bir şey yapmamız lazım. 60 milyon euro oyuncu bütçemiz var. Olabilir mi bu kadar kötü performans. Biz hiçbir şey yapmayacak mıyız! Koşacaklar, keyif yapacaklar, gidecek, gelecek, takım kazanmış kazanmamış umrunda olmayacak. Böyle bir yapı olabilir mi? Yapmayın arkadaşlar, burada büyük bir marka, kulüp var. Bu değerlere uymak zorundasınız. Çalışmak zorundasınız. Alacaklarınız ödenmiş, ekonomik sıkıntı yok. Karşılığında hiçbir şey vermemişsiniz. Mesaj vereceğiz. Genç oyuncu tercihini artıracağız. Bu nedenle kadro dışı kararları verildi. Zaten içerideler. Bir yerde değiller. Bunlar bizim oyuncularımız. Burada katkıları artarsa zaten bizim mukaveleli oyuncularımız."

"AFRİKA KUPASI ŞANS"

Samet Aybaba: "Afrika Kupası bizim için şans. Oyuncularımız test edilecek. Bizi doğru temsil ederler. Değerini de bulursa Beşiktaş'tan büyük kimse yok. O doğrultuda ne yapılması gerekiyorsa yaparız."