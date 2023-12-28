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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Malatya'da hissedilen bir deprem oldu! 28 Aralık 2023 AFAD ve Kandilli son depremler listesi - Güncel haberler

        Malatya'da paniğe yol açan deprem!

        Son dakika haberine göre Malatya'da hissedilen bir deprem oldu. AFAD'dan yapılan açıklamada depremin büyüklüğünün 4.6 olduğu kaydedildi. Yeşilyurt merkezli depremin derinliğinin de 17 kilometre olduğu ifade edildi

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 28.12.2023 - 12:41 Güncelleme: 28.12.2023 - 13:04
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        Malatya'da paniğe yol açan deprem!
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        Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Richter ölçeğine göre 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) verilerine göre; saat 12.34'te merkez üssü Yeşilyurt ilçesi olan 4.6 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

        Yerin 17 kilometre derinliğinde yaşanan deprem, çevre il ve ilçelerde de hissedildi. Depremde, ilk belirlemelere herhangi bir olumsuzluk yaşanmadı.

        MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

        Malatya Valisi Ersin Yazıcı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, depremden etkilenen vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

        Kendilerine şu an için ulaşan bir olumsuzluğun olmadığını aktaran Yazıcı, "Şu ana kadar 112 acil çağrı merkezimize ulaşan bir ihbar yok. Ekiplerimizi saha taramasını gerçekleştiriyor, gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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