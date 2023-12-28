Güneysınır'da güneş enerjisi elektrik enerjisine dönüşüyor

Güneysınır Belediyesi tarafından kurulan 400 kilovat kurulu güce sahip Güneysınır Belediyesi Arazi Üzeri Güneş Enerji Santrali elektrik üretmeye başladı.

Güneysınır Belediye Başkanı Ahmet Demir, Güneş Enerji Santrali'ni ziyaret etti.

Demir, hem temiz enerji hem de ilçeye önemli bir gelir sağlayacak olan Güneş Enerji Santrali'nin faaliyete geçtiğini belirterek, "Güneysınır'ımıza önemli katkı sağlayacak olan projemizin hayata geçmesinden dolayı son derece mutluyum. 400 kilovat gücündeki GES Projemizin geçici kabulleri yapılarak tesis elektrik üretimine başladı. Tesis Güneysınır'a ayda 250 bin lira, yılda ise 3 milyon lira katkı sağlayacaktır. Güneysınır'ımıza ve ülkemize hayırlı olsun." dedi.