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        Otobüs, TIR'a arkadan çarptı: 4 yaralı

        KONYA'da tur otobüsünün, kavşakta TIR'a arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 16:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 16:50
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        Otobüs, TIR'a arkadan çarptı: 4 yaralı
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        KONYA'da tur otobüsünün, kavşakta TIR'a arkadan çarptığı kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

        Kaza, dün saat 21.30 sıralarında Konya- Adana kara yolunun 50'nci kilometresinde İsmil kavşağında meydana geldi. Nurettin U. yönetimindeki 31 FK 848 plakalı tur otobüsü, İsmail K.'nin kullandığı 66 AE 422 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Kazada, sürücülerden İsmail K. ile otobüsteki yolcular Niyazi G., Enes B. ve Zeynep A., hafif yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

        Bu arada kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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