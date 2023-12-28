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        Konya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı

        Konya'nın Yunak ilçesinde haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 17:42 Güncelleme: 28.12.2023 - 18:11
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        Konya'da kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
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        Konya'nın Yunak ilçesinde haberleşme kablosu çaldıkları öne sürülen 3 zanlı tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunak'ta metrelerce uzunlukta direk üstü bakır kablonun çalınması üzerine çalışma başlattı.

        Ekipler, şüpheli C.Ç, R.H. ve C.Ç'nin ikametinde, kesme makası, kurusıkı tabanca ile bakır kablo ele geçirdi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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