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        Konya'da bir kişi boşandığı eşi ve kızını silahla öldürdü

        Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 10:48 Güncelleme: 30.12.2023 - 11:04
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        Konya'da bir kişi boşandığı eşi ve kızını silahla öldürdü
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        Konya'nın Seydişehir ilçesinde boşandığı eşi ve kızını tabancayla öldüren zanlı gözaltına alındı.

        Diş teknisyeni olduğu öğrenilen Bekir D, Ulukapı Mahallesi 154263 Sokak'taki evde, yaklaşık 3 ay önce boşandığı Ayşe G. ile kızı Gözde Nur D'yi silahla vurdu.

        İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekipleri, anne ile kızının öldüğünü belirledi.

        Cinayet zanlısı ekipler tarafından gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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