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        Haberler Gündem 3. Sayfa Ankara'da 'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı

        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı

        Ankara'da bir işyerinin tel örgülü bahçesinde 'köpeklere ekmek verilmesi' nedeniyle komşu iki esnaf R.C.D. ve Erdinç Ç. arasında tartışma çıktı. 25 yaşındaki R.C.D. tarafından açılan ateş bir can aldı, bir kişi de yaralandı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 20:26 Güncelleme: 06.03.2024 - 20:53
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        'Köpeklere ekmek verme' kavgası! 1 ölü, 1 yaralı
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        Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde komşu iki esnaf arasında 'köpeklere ekmek verme' nedeniyle çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Esnaf R.C.D.'nin (25) pompalı tüfekle açtığı ateş sonucu tesadüfen olay yerinden geçerken saçmaların isabet ettiği Mustafa Demir (41) hayatını kaybetti, tartışma yaşayan diğer esnaf Erdinç Ç (48) ise yaralandı.

        Olay, saat 15.00 sıralarında ilçeye bağlı İvedik Sanayi Sitesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; 1418'inci sokakta bulunan bir işyerinin tel örgülü bahçesinde 'köpeklere ekmek verilmesi' nedeniyle komşu iki esnaf R.C.D. ve Erdinç Ç. arasında tartışma çıktı.

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        Fotoğraf: İHA

        RASTGELE ATEŞ AÇTI

        Yaşanan gerginlik sırasında iş yerinden pompalı tüfeği alan R.C.D., rastgele ateş açtı. Bu sırada tesadüfen olay yerinde bulunan Mustafa Demir ile Erdinç Ç., saçmaların isabet etmesiyle yere yığıldı. Silah sesini duyanların ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

        Fotoğraf: İHA

        İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Mustafa Demir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Yaralanan Erdinç Ç. ise olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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        Fotoğraf: İHA

        Olaydan sonra kaçan şüpheli R.C.D., suç aleti tüfekle birlikte yakalanarak gözaltına alındı. Hayatını kaybeden Mustafa Demir’in cenazesi Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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