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        Haberler Müzik Koray Avcı, Bostancı'da sevenleriyle bir araya geldi

        Koray Avcı, Bostancı'da sevenleriyle bir araya geldi

        Koray Avcı, Bostancı'da sevenleriyle bir araya geldi. Bir ara duygusal anlar yaşayan Avcı, 'Yağmurlar' şarkısını kaybettiği babasına ithafen söylerken "Babam beni Bostancı ve Harbiye konserlerimde dinlemişti. O dönemden beri buralarda sahneye çıkınca farklı etkileniyorum" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 22.01.2024 - 11:13 Güncelleme: 22.01.2024 - 11:13
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        "Harbiye ve Bostancı'da aklımda hep babam oluyor"
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        Koray Avcı, Bostancı Gösteri Merkezi'nde hayranlarıyla buluştu. Şarkılarının yanı sıra alaturkadan arabeske kendine has yorumladığı coverlarla yaklaşık 3.5 saat sahnede kalan Avcı, konserin ilerleyen dakikalarında seyircinin arasına inerek halaya katıldı, dans etti.

        Bir ara duygusal anlar yaşayan Koray Avcı, 'Yağmurlar' şarkısını kaybettiği babasına ithafen söylerken; "Babam beni Bostancı ve Harbiye konserlerimde izlemişti. O dönemden beri buralarda sahneye çıkınca farklı etkileniyorum" dedi.

        Koray Avcı ayrıca konserden kalan zamanda yeni albümü için hazırlık yaptığını duyurdu.

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        #Koray Avcı
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