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        Haberler Magazin Koray Avcı: İçimdeki boşluk yeniden açıldı - Magazin haberleri

        Koray Avcı: İçimdeki boşluk yeniden açıldı

        Koray Avcı, Ramazan Bayramı'nda sahnede konser verirken geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Volkan Konak'ın vefatının ardından duygusal bir mesaj yayımladı; "Babamı kaybedeli dört yıl olacak. İçimde büyük bir boşluk kaldı. Şimdi o boşluk yeniden açıldı. Sen bizim ailemizden biriydin. Sadece sahnede değil, hayatımızda da büyük bir yerin vardı"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.04.2025 - 08:41 Güncelleme: 08.04.2025 - 08:41
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        "İçimdeki boşluk yeniden açıldı"
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        Volkan Konak, Ramazan Bayramı’nın birinci günü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin İskele kentinde sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu, 58 yaşında hayatını kaybetmişti.

        Daha önce Volkan Konak için "Hayalim seninle birlikte şarkı söylemekti. Sen bana daha fazlasını yaptın. Ağabeyim oldun, sevgini hiç esirgemedin" ifadelerini kullanan Koray Avcı, yeni bir paylaşımda bulundu.

        "MEMLEKETİN SENİ ÇOK SEVİYOR"

        Dört yıl önce babası Veysel Medet Avcı'yı kaybeden Koray Avcı, Volkan Konak'ın kaybıyla o acıyı yeniden yaşadığını ifade etti. Avcı'nın Volkan Konak için yazdığı mesajın tamamı şöyle; "Volkan ağabey, babamı kaybedeli dört yıl olacak. O günden beri içimde hep bir boşluk var. Eksik kaldığım ne varsa, hepsini onunla birlikte uğurladım. Ben babamın vefat haberini yurt dışında öğrendim ağabey. Hayatımın en zor yolculuğuydu. Uçağa binmek, o haberi sindirmek, eve varmak... Ne yaşadığımı hâlâ tam hatırlamıyorum. İçimde büyük bir boşluk kaldı. Şimdi o boşluk yeniden açıldı. Aynı acıyı, aynı çaresizliği bir kez daha yaşıyorum. Bugün annemi aradım, senin için çok ağladı ağabey. Onun sesiyle ben de çok kötü oldum. Çok üzgünüm. Sen bizim ailemizden biriydin. Sadece sahnede değil, hayatımızda da büyük bir yerin vardı. Günlerdir insanlar senin için dua ediyor, başsağlığı diliyor. Ne kadar çok sevildiğini, nasıl bir iz bıraktığını bir kez daha görüyorum. Bu aralar kendimi sessiz ve yalnız hissediyorum. 'Bu da geçer' dediğim hiçbir şey geçmedi Volkan ağabey. Geçer mi merak da etmiyorum artık. Seni ziyarete geleceğim. Anlatmak istediğim çok şey var. Mekânın cennet olsun. Seni hiç unutmayacağız Volkan Konak. Memleketin seni çok seviyor. Devrin daim olsun canım ağabeyim."

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        #Koray Avcı
        #volkan konak
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