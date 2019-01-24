Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, en sevilen şarkılarının yanı sıra Türk Müziğinin unutulmaz eserlerini de seslendiren Avcı, yaklaşık üç saat sahnede kaldı. Neşet Ertaş, Müslüm Gürses, Ahmet Kaya, Zeki Müren, Barış Manço, Cem Karaca, Kazım Koyuncu, Mahzuni Şerif, Aşık Veysel ve Pir Sultan Abdal gibi müziğin efsane isimlerini anmayı unutmayan Koray Avcı, "Önemli değerlerimizi genç arkadaşlarımıza tanıtmamız, onlara hatırlatmamız gerekiyor" diye konuştu.
Konser esnasında, "Sana sarılabilir miyim?" diye seslenen hayranının isteğini geri çevirmeyerek sahneye davet eden sanatçı, "İlk defa böyle bir şey yaşadım. Hep fotoğraf çektirmek istiyorlardı, bu daha farklı bir duyguymuş" diyerek hayranı ile kucaklaştı.
"YAŞIMI HEP BÜYÜK SÖYLEDİM"
Konserin sonlarına doğru şarkılarını seyircilerin arasında söyleyen Koray Avcı, "Ankara’dan Kırıkkale’ye gidemiyordum. Şarkılar ve sizin sayenizde gitmediğim ülke kalmadı. Ayrıca YouTube’da beni 1 milyar kez tıkladığınız için teşekkür ederim. İnternette yaşımla alakalı olan 1 Ocak 1984 doğumlu olduğum bilgileri yanlıştır. Gerçekte 1990 doğumluyum. Türkiye’de sanata değil, yaşa önem verdiklerinden dolayı yaşımı hep büyük söyledim" diye konuştu.
"SÖZLERİM YANLIŞ ANLAŞILDI"
Sahne öncesi gazetecilerle bir araya gelen Koray Avcı, sorularını yanıtladı. Geçtiğimiz günlerde katıldığı bir ödül töreninde yaptığı “Türkan Hanım aradı, ‘Bu ülkeye iki Türkan fazla’ dedi. Bende haklısınız dedim. Kuaförüme gittim ve hemen Cüneyt Arkın tıraşı oldum.'' sözlerinin yanlış anlaşıldığını belirten Avcı, “Türkan Şoray saçı dedim. Türkan Şoray diye demedim. O benim çok kıymet verdiğim bir sanatçı. Cüneyt Arkın’a da döndüm demedim. Birisi öyle söylemiş ya da biz orada gırgır yaptık birisi onu ciddiye almış. Saçlarımı onlara örnek gösterip o kızdı böyle yaptım demek haddime değil. Onların filmleriyle büyüdüm. Saçlarımı yıprandığı için kestirdim” dedi.
Sahnede playback yapmayı sevmediğini ifade eden Koray Avcı, “Sesim elverdikçe performans sanatçısıyım. Herkese saygı duyuyorum ama ben playback söylemem. Benim bir orkestram var. Işıkçı var. Herkes para kazanacak. Boş verin playbackı falan…” diye konuştu.
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