Kocaeli Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü 3. sınıf öğrencisi olan Koray Şener, Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasında oynanan Galatasaray- Fenerbahçe derbisi için Kocaeli'den gelmiş, tribünde aniden rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Habertürk TV'den Kübra Demir, yaşanan acı kaybın ardından Koray Şener'in ailesiyle görüştü ve 22 yaşındaki taraftarın hikayesini dinledi.

"ÇOCUKLARINA ALEX'İ ANLATMAK İSTİYORDU"

Babası Rıfat Şener, Fenerbahçe'nin Koray için hayat tarzı olduğuna vurgu yaparken "Koray insan gibi insandı, 22 yıllık hayatına 60-70 yıllık bir yaşam sığdırmış, hayatı yaşarken insanları birleştirici olduğu gibi öldüğünde de çok büyük bir mesaj verdi. Herkesi birleştirmek adına. Koray bir taraftar değildi. Futbol maçında kalp krizi sonucu ölen birisi değildi. Üniversiteye gitmeden önce de ara sıra maçlara gidiyordu ama UNIFEB'in yönetim kuruluna girdikten sonra daha farklı yönlerde çalışma fırsatı buldu. UNIFEB, bizden sonra onun ailesi, hayatı, yaşam tarzı oldu. Arkadaşlarına abilik yapar, onları maça götürür ilgilenirdi. Alex hayranıydı, 'Dedem babama Lefter'i, babam bize Rıdvan'ı, ben de çocuklarıma Alex'i anlatacağım' diye yazısı da vardı" ifadelerini kullandı.

"ONUN SEVGİSİ FUTBOLA DEĞİLDİ, TÜM FENERBAHÇE'YEYDİ"

Koray Şener'in abisi Eray Şener de "Futbola çok yeteneği yoktu, halı saha maçlarına giderdi ancak kaleye geçerdi. Ben ve ortanca kardeşim çok olumlu bir örnek değil ama kitap okumaz futbol oynardık, o bizi m tam tersimizdi. O kitap okurdu. Onun sevgisi sadece futbola değildi, renklereydi. Ankaragücü maçından önce kadın basketbol maçına gitti, İzmit'e. Voleybol, basketbol, futbol onun için birdi, fark etmiyordu. Fenerbahçe olması yeterliydi onun için. Fenerbahçe'yi kendine yaşam biçimi yapmıştı" dedi.

"İYİ OLABİLECEK NE VARSA KORAY ONU YAPMAYA ÇALIŞIRDI"

"Ailemizin hem Robin Hood'u hem filozofuydu. Kim 'Koray' dese hemen yanında biterdi" diyen Rıfat Şener, "Bulaşık makinesini boşaltmaktan çöp atmaya kadar en ufak bir şeyde herkesin yanındaydı. Bir 'Hayır'ı yoktu. Sosyal sorumluluk projelerine çok önem verirdi, cebinden, harçlıklarından biriktirdiği üç beş kuruşla bile bir şeyler alır, yoksullara yardım ederdi. Huzur evlerine giderdi, oradaki insanları mutlu ederdi. Hayvan barınakları... Etrafta iyi olabilecek ne varsa Koray onu iyi yapmaya çalışırdı" diyerek oğlunu anlattı.

GERİYE FORMALARI VE ALMAYI DÜŞÜNDÜĞÜ KİTAPLARIN LİSTESİ ÇIKTI

Odasında formalarını bırakan ve cebinden alacağı kitapların listesini yapan Koray, üç kitabı not almış ve yanına fiyatlarını da yazmış. 'Fidel Castro'yu öldürmenin 634 yolu', Che Guevara'nın 'Büyük tartışma' kitabını ve 'Küba Devrimi'nin geçtiği yol' kitaplarını okumak istediği belirtilen Koray, cenazesiyle tüm renkleri bir araya getirdi.

"DOKTOR SÖYLEYENE KADAR İNANMAMIŞTIM"

Koray'ın babası o acı günü anlatırken "Ben hastaneye gidene kadar kimi aradıysam ulaşamadım, kimse telefonu açmadı. Bir şeyler olacağını hissettim ancak insan konduramıyor. 'Allah'ım yavrumu bana bağışla' dedim, 'Yoğun bakımda olsun, sağ olsun' dedim ancak hastaneye ulaştığımda o kadar insanı görünce... Yine de konduramadım, içeri girdiğimde doktor yanıma gelip 'Koray'ı kaybettik' diyene kadar" ifadelerini kullandı.

HAYALİ YÖNETİME GİRMEKMİŞ

"Hastaneye ulaştığımda o kadar taraftarın bir araya gelişini gördüğümde bir değişik oldum. Renk ayırt etmeksizin insanlar gelmişti. Türkiye'nin dört bir yanından mesajlar ve dualar geliyor. Kardeşimizi tanıyorduk ancak bu kadar olabileceğini tahmin etmemiştik" diyen Eray Şener, Koray'ın hayalinin "Adım adım yönetime girmek olduğunu" dile getirdi ve şunları söyledi:

"Hayali belki yarım kaldı ama o yönetimle bir arada olmamızı sağladı"

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