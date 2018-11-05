Malum, Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde tribünde rahatsızlanan ve hastanede vefat eden Koray Şener kardeşimizin acısını tüm spor camiası hissediyoruz. Yalnız insanlıktan nasibini almamış bir iki mahluk, fanatizmle dahi açıklanmayacak saikle sosyal medyada Koray'ın ölümünden memnun olduklarını belirten mesajlar atmışlardı.

Ben de CNN Türk Pazar Akşamı Futbol Programımızda Emniyet Genel Müdürü Sayın Celal Uzunkaya'ya seslenmiş ve önce teşekkür etmiş sonra da bir istirhamda bulunmuştum.

Tribünü vefat haberi dolayısıyla terk eden Fenerbahçe taraftarına gerekli kolaylığın sağlanması ve organizasyonun yapılmasının sağlanması nedeniyle Uzunkaya'ya, İstanbul Emniyet Müdürü'ne ve Telekom Stadı'nda görevli yetkili amirlere teşekkür etmiştim. Bir de "Sayın müdürüm, bu sosyal medya mahluklarını da tespit edin" diye ricacı olmuştum.

Saat 13.00 itibariyle Emniyet Genel Müdürümüz Celal Uzunkaya'nın Özel Kalem Müdürü Atilla Aksoy aradı ve Koray'ın vefatına sevinen ve ortalığa kin saçan bu mahlukların; özellikle herkesin tepkisini çeken insanlıktan nasibini almamış 'şey'in alındığının; emniyette sorgusunun sürdüğünü haber verdi. Ben de kendilerine teşekkür ettim.

Herkesin haberi olsun.. Sosyal medya teröristleri de artık akıllı olsun emniyetimiz çalışıyor. Bu vesile ile Koray Şener'e tekrar rahmet diliyorum.

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